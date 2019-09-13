СМИ: Ксения Собчак будет вести шоу на Первом канале

Журналистка, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак станет ведущей программы "Пусть говорят" на Первом канале российского телевидения. Это утверждают издание Baza и радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на свои источники.

На сайте Первого канала с комментарием "Скоро" появился проморолик, в котором Собчак говорит, обращаясь к человеку по имени Андрей: "Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь".

В пресс-службе Первого канала прямо не подтвердили, что Собчак станет ведущей шоу, однако и не опровергли это, посоветовав журналистам следить за новостями.

Ток-шоу "Пусть говорят", одну из самых популярных передач канала, ранее вёл Андрей Малахов, а после его ухода на канал "Россия" - Дмитрий Борисов.

О том, что Собчак может стать ведущей шоу на Первом канале, сообщалось ещё весной. Как пишет Baza, "это награда за правильное участие в политической жизни страны в последние годы".

Ксения Собчак активно участвовала в политической жизни с 2011 года, когда она выступила на оппозиционном митинге на проспекте Сахарова, а затем вошла в Координационный совет оппозиции. В 2018 году она баллотировалась на выборах президента, заявив о себе как о кандидате "Против всех". Собчак выступала с критикой ряда репрессивных шагов российской власти и аннексии Крыма, но избегала прямой критики Владимира Путина. На выборах она набрала менее 2 процентов голосов, однако этого хватило ей для четвёртого места. Оппоненты Собчак, включая Алексея Навального, критиковали её, утверждая, что своим участием в выборах она легитимизировала избрание Путина.

Впоследствии Собчак объявила о создании вместе с Дмитрием Гудковым либеральной "Партии перемен", однако вскоре отошла от дел в этой партии. В кампании по выборам в Мосгордуму и в акциях протеста в Москве она не участвовала.

В пятницу 13 сентября Собчак в Москве вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. В СМИ и соцсетях опубликованы фото и видео с церемонии бракосочетания. Особое внимание привлёк чёрный катафалк, на котором пара приехала в ЗАГС.