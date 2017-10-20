Ксения Собчак отвергла обвинения в "работе на Кремль"

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая на этой неделе о намерении баллотироваться в президенты России, отвергла обвинения в том, что она согласовывает свои действия с Кремлем.

В интервью газете The Guardian Собчак сказала, что эти обвинения являются частью плана властей по ее дискредитации. "Они делают все возможное, чтобы людям казалось, что я с ними заодно" - сказала Собчак о российских властях.

В интервью телеканалу "Дождь" Собчак ранее сказала, что сообщила президенту Владимиру Путину о своем намерении баллотироваться, однако не согласовывала с ним свою кандидатуру.

В интервью The Guardian Собчак сказала, что у нее "нет политического веса" и "нет права выдвигать какую-то программу" в качестве кандидата. По ее словам, ее решение баллотироваться - это стремление использовать "окно возможностей", чтобы позволить противникам нынешнего российского политического режима высказать свое недовольство им.

После объявления о решении баллотироваться в президенты Собчак подвергли резкой критике многие сторонники оппозиции, обвинив в "сговоре с Кремлем" с целью ослабить позиции Алексея Навального, который также заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру - несмотря на заявления главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, что он не может быть зарегистрирован из-за судимости.