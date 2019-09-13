Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Туле депутата оштрафовали за трансляцию протестной акции

Суд в Туле оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата местной областной думы от КПРФ Алексея Лебедева за трансляцию акции против нарушений на выборах. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщается на сайте партии.

В начале августа Лебедев пришел поддержать кандидата в депутаты Юрия Корецких, который пристегнул себя цепью возле местной приемной президента России и объявил голодовку. После этого их задержали сотрудники полиции. Лебедев вёл трансляцию с акции на своей странице во "ВКонтакте".

Своей акцией Корецких хотел добиться проведения честных выборов и народного опроса по строительству мусорного полигона. Член КПРФ заявил, что в Тульской области нападают на кандидатов в депутаты и незаконно снимают их с выборов. За проведение акции Корецких оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG