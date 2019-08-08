В Туле задержали кандидата в депутаты, приковавшего себя к забору

В Туле полиция задержала кандидата в депутаты областной думы от КПРФ Юрия Корецких, который объявил голодовку и приковал себя к забору местной приёмной президента России. Об этом сообщает Росбалт.

Корецких требовал проведения честных выборов и народного опроса по строительству мусорного полигона. Член КПРФ заявил, что в Тульской области нападают на кандидатов в депутаты и незаконно снимают их с выборов.

Ранее Корецких сообщил о том, что на него и ещё одного кандидата от КПРФ в разных концах города напали неизвестные.

В июне 2018 года Корецких был арестован на восемь суток по обвинению в проведении несогласованной публичной акции зоозащитников.