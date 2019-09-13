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Российские власти вновь пытаются заблокировать Telegram

Основатель и глава компании Telegram Павел Дуров, выступление на конгрессе в Барселоне, 23 февраля 2019

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В Тюмени до конца сентября запланированы испытания блокировщиков мессенджера Telegram. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника в сфере телекоммуникации, что оборудование будет проверено на пользователях.

Попытки заблокировать мессенджер Telegram были предприняты в России впервые в апреле 2018 года. Как отмечает "Новая газета", мессенджер до сих пор доступен российским пользователям.

Тестирование должно завершиться до окончания этого месяца. Представители МТС, "Мегафона", "Вымпелкома", Tele2 и "Ростелекома" от комментариев уклонились. Роскомнадзор на запрос агентства Reuters не ответил.

Весной 2018 года суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. В тот же день Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных на территории России сайтов.

Создатель и собственник Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN.

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