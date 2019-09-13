Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Министерство финансов США ввело новые санкции против КНДР

Министр финансов США Стивен Мнучин

Министерство финансов США объявило о санкциях, введённых против северокорейских хакерских групп. В заявлении Федерального казначейства США, говорится, что объектом санкций становятся группы, организовавшие кибератаки в интересах незаконной оружейной и ракетной программ КНДР.

По данным Федерального казначейства, речь идёт о группах “Lazarus Group,” “Bluenoroff,” and “Andariel” – как инструментах, контролируемых правительством КНДР.

Высокопоставленный чиновник казначейства Сигал Манделкер заявил, что США будут наращивать свои санкции и содействовать усилению санкций ООН против Северной Кореи. Вашингтон намерен добиваться повышения надёжности международних финансовых связей.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG