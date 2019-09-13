Министерство финансов США ввело новые санкции против КНДР

Министерство финансов США объявило о санкциях, введённых против северокорейских хакерских групп. В заявлении Федерального казначейства США, говорится, что объектом санкций становятся группы, организовавшие кибератаки в интересах незаконной оружейной и ракетной программ КНДР.

По данным Федерального казначейства, речь идёт о группах “Lazarus Group,” “Bluenoroff,” and “Andariel” – как инструментах, контролируемых правительством КНДР.

Высокопоставленный чиновник казначейства Сигал Манделкер заявил, что США будут наращивать свои санкции и содействовать усилению санкций ООН против Северной Кореи. Вашингтон намерен добиваться повышения надёжности международних финансовых связей.