Эрдоган назвал свои отношения с Трампом "доверием особого рода"

Президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью агентству Reuters заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампов вопрос о покупке американских ракет "Патриот". По мнению Эрдогана, взаимопонимание обоих лидеров поможет им преодолеть кризис, возникший после закупок Турцией у России систем противовоздушной обороны.

Приобретение Турцией российских ракет S-400 в июле этого года увеличило вероятность введения американских санкций против союзника по НАТО. Госдепартамент США заявил, что сроки обсуждения турецко-американской сделки о ракетах Patriot истекли.

Эрдоган заявил агентству Reuters, что две недели назад обсудил с Трампом по телефону вопрос о ракетах Patriot и возобновит это обсуждение, когда оба лидера встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке, во время работы сессии Генерельной ассамблеи ООН.

Думаю, что такая страна как США, больше не будет обижать своего союзника Турцию

Что касается американских санкций против турецкого государственного банка Halkbank – за нарушение американских санкций против Ирана – президент Эрдоган выразил уверенность, что обоим лидерам удастся "избежать этой ошибки". Он добавил, что между ним и президентом США существует "доверие особого рода".

"Думаю, что такая страна как США, больше не будет обижать своего союзника Турцию", сказал Эрдоган в интервью агентству Reuters.