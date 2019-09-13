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Эрдоган назвал свои отношения с Трампом "доверием особого рода"

Президент Турции Реджеп Эрдоган даёт интервью агентству Reuters. Стамбул, 13 сентября 2019

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью агентству Reuters заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампов вопрос о покупке американских ракет "Патриот". По мнению Эрдогана, взаимопонимание обоих лидеров поможет им преодолеть кризис, возникший после закупок Турцией у России систем противовоздушной обороны.

Приобретение Турцией российских ракет S-400 в июле этого года увеличило вероятность введения американских санкций против союзника по НАТО. Госдепартамент США заявил, что сроки обсуждения турецко-американской сделки о ракетах Patriot истекли.

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Эрдоган заявил агентству Reuters, что две недели назад обсудил с Трампом по телефону вопрос о ракетах Patriot и возобновит это обсуждение, когда оба лидера встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке, во время работы сессии Генерельной ассамблеи ООН.

Думаю, что такая страна как США, больше не будет обижать своего союзника Турцию

Что касается американских санкций против турецкого государственного банка Halkbank – за нарушение американских санкций против Ирана – президент Эрдоган выразил уверенность, что обоим лидерам удастся "избежать этой ошибки". Он добавил, что между ним и президентом США существует "доверие особого рода".

"Думаю, что такая страна как США, больше не будет обижать своего союзника Турцию", сказал Эрдоган в интервью агентству Reuters.

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