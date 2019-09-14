Сноуден рассказал о жизни в России и условиях возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получивший убежище в России, Эдвард Сноуден заявил, что в последнее время замечает ослабление критики в свой адрес в Соединённых Штатах и не исключает своё возвращение на родину, чтобы принять участие в судебном процессе.
В качестве условия он, однако, назвал необходимость лично объяснить присяжным, почему он решил передать прессе секретную информацию о деятельности спецслужб, а также позволить присяжным ознакомиться с этими материалами. Об этом он сказал в интервью американской радиостанции NPR.
Сноуден вновь подчеркнул, что не хотел ехать в Россию и оказался там более-менее случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт. Он отрицает, что получает какие-то деньги от российских властей или работает на российские спецслужбы. По словам Сноудена, он зарабатывает лекциями и вебинарами для студентов и гражданских активистов. Сноуден подчеркнул, что нередко в последние годы критиковал политику России и лично президента Владимира Путина, в том числе и за ограничения свободы в Интернете.
В интервью газете The Guardian, приуроченном к выходу в свет книги его мемуаров, Сноуден рассказал подробности своей жизни в России. По его словам, сейчас он заметно меньше опасается за свою безопасность, чем в первые годы, не скрывает лицо и свободно путешествует по стране. Сноуден описал Россию как "одну из самых красивых стран в мире" с дружелюбными людьми. Он также подтвердил, что два года назад женился в одном из московских ЗАГСов (его жена – американка).
По словам Сноудена, он не опасается выдачи в США, поскольку считает, что получение им убежища в России – одно из немногих достижений российских властей в сфере защиты прав человека, а его выдача только ухудшит их и без того не лучшую репутацию в этом вопросе.
- Эдвард Сноуден получил известность в 2013 году после того, как передал СМИ информацию, в том числе секретную, о программах слежки спецслужб за гражданами при помощи компьютерных технологий. В США против него выдвинули ряд обвинений, по которым ему грозит до 30 лет лишения свободы. Российские власти предоставили ему убежище. Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя".
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