Делегация талибов после срыва переговоров с США посетила Москву

Делегация афганского движения "Талибан" посетила Москву, где в пятницу провела переговоры с российскими представителями о перспективах мирного урегулирования в Афганистане. Визит состоялся спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с руководством талибов в Кэмп-Дэвиде и назвал "мёртвыми" переговоры между Соединёнными Штатами и "Талибаном" о мирном урегулировании.

В сообщении МИД России о встречи говорится, что "с российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов". При этом, по словам представителя МИД Марии Захаровой, в Москве считают, что только полный вывод иностранных войск из Афганистана является условием длительного мира в стране.

Глава делегации талибов в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил телеканалу RT, что движение готово вернуться к переговорам с США, но, если они не возобновятся, готово продолжить боевые действия против афганских правительственных войск. Как заявил агентству Reuters один из лидеров талибов, движение хочет усилить свои переговорные позиции, заручившись поддержкой региональных держав, таких как Россия, Китай, Иран, а также стран Центральной Азии.

Трамп распорядился прервать переговоры с талибами, которые велись в столице Катара Дохе и привели к выработке проекта соглашения о мирном урегулировании, после терактов в Кабуле, одной из жертв которых стал американский военный.

Делегация талибов посещает Москву уже не в первый раз.

"Талибан" при этом официально признан в России террористической организацией.