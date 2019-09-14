Чемезов подтвердил, что владеет квартирой, о которой писал Навальный

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал расследование Алексея Навального о своей недвижимости. Он подтвердил, что владеет квартирой в Москве, о которой писал Фонд борьбы с коррупцией, но заявил, что её стоимость ниже пяти миллиардов рублей – эту сумму называл Навальный. "Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит", – сказал глава Ростеха.

Чемезов объяснил, что не стал никак реагировать на расследование Навального сразу после его публикации, поскольку, по его мнению, оправдания являются признаком того, что оправдывающийся в чём-то виноват. "Быть под огнём критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, – это нормально", – сказал Чемезов. Он назвал себя состоятельным человеком, но заявил, что у него нет "яхт и самолётов" и он не собирается "строить дворцы".

Расследование о московской квартире Чемезова Навальный выпустил в феврале. По утверждению оппозиционера, эта двухэтажная квартира в здании гостиницы "Москва" прямо у Кремля указана в декларации жены Чемезова как нежилое помещение, а её площадь превышает 1400 квадратных метров. Руководитель ФБК оценил её стоимость в 5 миллиардов рублей.



Расследование о предполагаемой недвижимости Чемезова в Испании публиковал также консорциум журналистов OCCPR, после чего РБК опубликовал заметку "Чемезов назвал домыслами расследование о недвижимости его родственников", однако вскоре удалил её, объяснив публикацию технической ошибкой, напоминает "Медиазона".

Внимание комментаторов ранее привлёк предыдущий опубликованный РБК фрагмент интервью Чемезова. В нём глава Ростеха говорит о том, что акции протеста, которые прошли летом в Москве, были вызваны тем, что "люди сильно раздражены", и высказывает мнение, что это не на пользу никому. По словам главы Ростеха, его "гражданская позиция" заключается в том, что наличие "здравой оппозиции" идёт на пользу государству.

Полный текст интервью Чемезова РБК опубликует в понедельник.