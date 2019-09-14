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В Зимбабве прощаются с Мугабе. Он будет похоронен в мавзолее

Сторонники Мугабе несут гроб с его телом

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В столице Зимбабве городе Хараре на национальном стадионе проходит официальная церемония прощания с бывшим президентом страны Робертом Мугабе.

Гроб с телом Мугабе был доставлен на стадион, за ним шли нынешний президент страны Эмерсон Мнангагва, военные, родственники покойного. На церемонию прибыли лидеры многих африканских государств, в том числе ЮАР и Кении. На стадионе присутствуют десятки тысяч жителей Зимбабве.

Тело Мугабе в субботу не будет предано земле. Его переместят в специально сооружённый мавозолей, который будет построен в Хараре в течение ближайшего месяца.

Вопрос о том, как и где хоронить Мугабе, вызвал споры между властями и частью родственников. Роберт Мугабе был отстранён от власти в 2017 году, и ряд родственников по-прежнему считают его преемника предателем. В конце концов, удалось достичь компромисса. Мугабе хоронят с государственными почестями - несмотря на весьма противоречивое наследие, которое он оставил. Оппозиция в Зимбабве, международные правозащитные организации и ряд стран Запада указывают на то, что он правил страной как диктатор, расправляясь с политическими оппонентами и способствуя разжиганию межрасовой ненависти, а также привёл к краху экономику Зимбабве, некогда одной из наиболее развитых стран Африки.

/**/ /**/ /**/ Роберт Мугабе на 100-тысячном митинге своих сторонников в столице Хараре, за 10 дней до свержения. 8 ноября 2017 года
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Роберт Мугабе, который пришёл к власти в 1980 году, после международного признания независимости Зимбабве, и правил страной более 35 лет, скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре 6 сентября.

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