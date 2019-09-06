Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, бывший иезуит и бывший коммунист-маоист, друг Брежнева, Мао Цзедуна, Ким Ир Сена, Фиделя Кастро, а в 21-м веке и Владимира Путина умер в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.

Любимым высказыванием президента Роберта Мугабе, правившего своей страной 37 лет, пока его не сверг один из ближайших соратников, было: "Мой народ – мой пулемет! Только попытайтесь мне противостоять – я шутить не буду!"

Роберта Мугабе правозащитники называли одним из самых жестоких диктаторов современности, доведшим Зимбабве до фантастической инфляции, эпидемий, голода и полного развала экономики. Более трех с половиной миллионов жителей страны бежали за границу, спасаясь от террора властей. Против Зимбабве введены и до сих пор действуют санкции США и ЕС, а самому Мугабе и его самому ближайшему окружению пожизненно был запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Годовая инфляция в Зимбабве давно уже стала вечным и абсолютным мировым рекордом, который не смогли побить даже венесуэльские социалисты – 3 миллиона процентов, 4 миллиона процентов, – пока не достигла, наконец, почти 90 секстиллионов. В стране до денежной реформы (которая ничего не изменила) и перехода на наличные расчеты в долларах США выпускались купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов.

При этом на празднования всех последних дней рождения Роберта Мугабе (с омарами и черной икрой), пока он сидел в президентском кресле, тратилось в среднем около 500 тысяч долларов. В 2013 году торт, преподнесенный ему на 89-летие одной из западных алмазодобывающих компаний, весил 89 килограммов.

В начале XXI века Мугабе объявил в стране так называемый "Черный передел" – насильственный захват земель у фермеров британского происхождения (белая диаспора в Зимбабве тогда была одной из самых больших на континенте). В результате погромов и насилия многие люди был убиты, зверски замучены, а почти все оставшиеся бежали. Сельское хозяйство Зимбабве было уничтожено, фермы разграблены, причем работу потерял почти миллион черных наемных работников, чей уровень жизни ранее был одним из самых высоких во всей Африке.

На совести Роберта Мугабе и его подручных, первым из которых является нынешний президент Эммерсон Мнангагва (и отстранивший покойного от власти в 2017 году), много самых разных преступлений – например, истребление почти 100 тысяч представителей народа матабеле, когда-то объявленного ими, включая детей и древних стариков, "предателями и плевелами на благодатном поле родины". А также "кампания по борьбе с трущобами", превратившаяся в массовый снос бедных домов, оскорблявших взор зимбабвийской элиты, после которой примерно два с половиной миллиона зимбабвийцев совсем лишились жилья.

Во всех бедах своей страны Мугабе винил лишь происки внутренних и особенно внешних врагов и "мировой колониализм". Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Мугабе называл "наглым плантатором", канцлера ФРГ Ангелу Меркель – "старой нацисткой", а всю администрацию бывшего президента США Барака Обамы – "бандой сумасшедших империалистов" (несомненно, африканское происхождение Обамы у Мугабе вызывало особое раздражение).

Когда Мугабе только пришел к власти в 1980-е, он немедленно стал искать инструкторов для подготовки своего личного спецназа – которых нашел в КНДР у тогдашнего диктатора Ким Ир Сена. Именно подготовленные северокорейским режимом зимбабвийские спецназовцы из президентской гвардии, так называемой "Отдельной 5-й парашютной бригады", совершали в течение десятилетий самые известные военные преступления и преступления против человечности в стране – от геноцида черных меньшинств, например, народа ндебеле, до убийств и изгнания белых.

Особенную ненависть Мугабе, помимо оппозиционеров, иностранцев, журналистов и интеллигенции, всегда вызывали и члены ЛГБТ-сообщества. В Зимбабве гомосексуальность считается уголовным преступлением, за которое полагается (до сих пор) смертная казнь или пожизненное тюремное заключение. Риторику ненависти Мугабе, выпускник иезуитского колледжа, активно использовал на всех митингах своих сторонников, которых он именовал "черными бойцами". В основном это были деревенские ветераны гражданской войны 60–70-х годов XX века, (помнящие еще прямое британское колониальное правление, до 1965 года, а потом власть белого меньшинства во главе с Яном Смитом, до 1979 года), члены их семей, а также чиновники и военные:



"Некоторые заявляют, что людям должно быть предоставлено право самим определяться со своей сексуальной ориентацией, решать, нужна им гомосексуальность или нет. Нет никакого выбора, совсем нет! Мужчина должен жениться на женщине! Вот почему нас создали!"

Благодаря 37-летнему правлению Роберта Мугабе Зимбабве оставалась так называемой "страной-изгоем" не просто в мировом сообществе, но даже среди почти всех африканских стран. Среди неизменных союзников Мугабе можно было всегда назвать КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию.

В мае 2015 года Мугабе, нацепивший георгиевскую ленточку, привлекал всеобщее внимание на Красной площади в Москве, на трибуне для почетных гостей – немногих глав государств, принявших приглашение Владимира Путина посетить торжества по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вообще Мугабе посещал Москву и Мавзолей Ленина множество раз, еще со времен правления Леонида Брежнева. Мугабе и его министры неоднократно общались и с Владимиром Путиным, и с его окружением, например, с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, в основном делясь опытом "выживания" под западными санкциями.

В России сегодня известие о смерти Роберта Мугабе стало, как ни странно, одной из главных новостей дня, которую комментируют очень многие политики, политологи и общественные деятели. При этом разброс мнений о личности и деяниях покойного также заметен:

При этом и в самом Зимбабве, и на всем африканском континенте многие продолжают по привычке воспринимать Мугабе как великого борца за свободу и деколонизацию.

Когда в ноябре 2017 года зимбавийские военные отстраняли Мугабе, на тот момент вообще старейшего лидера государства в мире, от власти, в казне страны официально оставалось всего 438 долларов США (вдвое больше, чем в 2013 году, тогда бюджет располагал 217 долларами). Зимбабве с тех пор возглавляет тот самый Эммерсон Мнангагва (сегодня ему 76 лет), бывший фронтовой товарищ и младший друг Мугабе, по прозвищу "Крокодил" – по признанию его приближенных, названный так за невероятную даже по их меркам жестокость и мстительность. Сегодня он льет по свергнутому им самим диктатору слезы:

"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе".