"Пропавший" депутат Соловьёв: работал на мэрию, одобряет разгон митингов

Поддержанный "умным голосованием" и избранный депутатом Мосгордумы член партии "Справедливая Россия" Александр Соловьёв дал первое после победы на выборах интервью, в котором одобрил действия полиции на протестных акциях в Москве.

Как признался депутат, о массовых протестах против недопуска до выборов оппозиционных кандидатов он узнавал "постфактум из новостей", но у него "нет причин не доверять силовым структурам". По мнению Соловьёва, "они действовали в рамках своей компетенции". Сам депутат принимать участия в митингах не собирался, поскольку ему "позвонили из регионального штаба партии и объяснили, что туда ходить не стоит".

На вопрос о вкладе в его победу проекта Алексея Навального "умное голосование" Соловьёв ответил, что не понимает механизмов его работы, а "никто из коллег-однопартийцев не смог объяснить его так, чтобы было понятно". Депутат утверждает, что летом сам вёл активную избирательную кампанию, ходил по дворам и общался с избирателями один на один.

При этом, по словам Соловьёва, "Справедливая Россия" не финансировала его кампанию и даже не сочла нужным выставлять наблюдателей на его избирательных участках, поскольку "голоса не считались вручную, а аппарат очень сложно обмануть". Депутат заявил, что не видит необходимости во встрече с Алексеем Навальным и не готов к совместным действиям с его командой.

Наконец, Соловьёв, о котором до выборов почти ничего не было известно, впервые раскрыл некоторые подробности своей биографии. По словам 31-летнего депутата, после окончания Московского автодорожного института по специальности "проектирование городских дорог и улиц" он работал на стройке мастером, затем – на правительство Москвы, в котором занимался организацией выездов для руководства департамента строительства. Соловьёв отметил, что в команде мэра Собянина "много здравых, хороших людей, и неправильно говорить, что они делают плохо жителям Москвы". В то же время есть вещи, с которыми он "в корне не согласен", но что это за вещи – депутат уточнять отказался.

Решение пойти в политику Соловьёв, по его словам, принял только в этом году, посмотрев видео с заседаний некоторых муниципальных депутатов и "почерпнув оттуда много моментов". Как утверждает депутат, после просмотра трансляций он понял, что "ничего непонятного" для него "во время этих совещаний не происходит", а значит он тоже может "попробовать себя в городской власти".

На выборах в Мосгордуму член "Справедливой России" Александр Соловьёв баллотировался в одном округе со своим полным тёзкой, независимым кандидатом из команды Навального Александром Соловьёвым, которого власти в итоге не допустили до выборов. В знак протеста оппозиционер Соловьёв предложил включить никому не известного "справедливоросса", которого он назвал "спойлером" от мэрии, в "умное голосование".

После победы технического кандидата в течение двух суток было неясно, существует ли он вообще. О нём ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии, а снятый с выборов кандидат от КПРФ Тимур Абушаев написал заявление в полицию по факту пропажи депутата. Сам Соловьёв утверждает, что после победы решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей, а термин "спойлер" он узнал только перед выборами.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что Соловьёв попал в Мосгордуму не из-за того, что его поддержали в "умном голосовании" Навального. По словам Миронова, кандидаты от партии вели очень активную кампанию "и без подсказки некоторых товарищей".



