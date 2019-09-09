Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Что предложит умная оппозиция?

Новый депутат Мосгордумы Дарья Беседина

Смотреть комментарии

День голосования в России ознаменовался в 2019 тем, что Кремль во всех регионах, в отличие от 2018 года, провел в 1-м же туре своих губернаторов. Не без труда, не допустив сильных конкурентов, как Олега Шеина в Астрахани или Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге,с большими скандалами, как в Питере.

Серьезный провал "Единой России" Хабаровском крае: в краевой думе теперь большинство у ЛДПР, чему помог годичной давности успех на губернаторских выборах жириновца Сергея Фургала. Партия "Яблоко" выиграла выборы глав двух районов в Псковской области, от нее избраны по одному депутату региональных парламентов в Татарстане, Хабаровском крае и Псковской области.

Недопуск оппозиции в Москве и полицейские репрессии против ее лидеров привели к тому, что тайный "список мэрии" потерял 13 мест в Мосгордуме. В столичный парламент прошли 25 "самовыдвиженцев" "Единой России", 13 представителей КПРФ, 4 – от "Яблока" и 3 - от "Справедливой России".

Многим оппозиционным кандидатам помог проект «умное голосование» Алексея Навального. За что они Навальному публично не благодарны. Провалены символические фигуры: прежний лидер фракции "Единой России" в МГД Андрей Метельский и проректор ГУ-ВШЭ Валерия Касамара, хотя ради ее успеха снимали с выборов Илью Яшина.

Как поведет себя власть? Что предложит умная оппозиция? Станислав Белковский, Кирилл Рогов, Константин Янкаускас, Дарья Беседина о следующем этапе перемен.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 сентября в 19:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG