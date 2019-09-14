Белый Дом: в результате спецоперации США убит сын Усамы бен Ладена

Сын основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен убит в результате спецоперации Соединённых Штатов. Об этом в субботу заявил Белый Дом, подтвердив появившиеся ранее сообщения прессы.
Как утверждается, Хамза бен Ладен, входивший в руководство "Аль-Каиды", был убит на территории вблизи границы Пакистана и Афганистана. Когда это произошло, в заявлении, опубликованном от имени президента Дональда Трампа, не говорится. Не приводятся и подробности операции.
Как сказано в заявлении, гибель сына бен Ладена не только ослабит руководство "Аль-Каиды" и лишит её важного символа, но и нарушит взаимодействие группировки с другими террористическими группами.
Американские СМИ сообщали о гибели Хамзы бен Ладена ещё в августе, ссылаясь на источники в администрации.
Ранее в этом году госдепартамент США характеризовал Хамзу бен Ладена, которому, предположительно, было тридцать с лишним лет, как "намечающегося" преемника своего отца в террористической группировке "Аль-Каида". За информацию, которая бы привела к поимке бен Ладена США, назначили вознаграждение в миллион долларов.
Хамза бен Ладен размещал в интернете звуковые и видеоматериалы с призывами к своим последователям осуществлять нападения на Соединенные Штаты и их союзников.
- Усаму бен Ладена в Соединённых Штатах считают главным организатором терактов 11 сентября 2011 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Лидер "Аль-Каиды" был убит американским спецназом в Пакистане в 2011 году.
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