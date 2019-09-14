Глава русских приходов в Западной Европе принят в состав РПЦ

Священный синод Русской православной церкви на своём заседании в субботу принял в юрисдикцию Московского патриархата главу русских приходов в Западной Европе Иоанна (Реннето), наградив его титулом "Дубинский".

Также синод постановил, что все приходы, находившиеся под руководством Иоанна, и все клирики, которые выразят желание перейти в юрисдикцию РПЦ, будут в неё приняты.

В ноябре 2018 года Константинополь принял решение о роспуске "русского экзархата" в Европе и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. Фактически это означало упразднение экзархата как отдельной структуры и переподчинение около 120 русских православных приходов митрополиям Западной Европы. С этим решением архиепископия "русского экзархата" не согласилась.

В августе этого года Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В то же время Константинополь исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна.

7 сентября в Париже на общем собрании архиепископии русских церквей в Западной Европе большинство священнослужителей проголосовали за переход под управление РПЦ, при этом им не удалось набрать необходимых по уставу двух третей голосов. В ответ в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие к нему перейти, в индивидуальном порядке.