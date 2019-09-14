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Эдвард Сноуден, живущий в России, хотел бы переехать во Францию

Эдвард Сноуден выступает перед участниками "круглого стола" на тему защиты информаторов. Страсбург, 15 марта 2019

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Эдвард Сноуден, живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ), выразил надежду на то, что Эммануэль Макрон даст разрешение на его переезд по Францию. Сноуден дал интервью французской радиостанции France Inter, которое должно полностью выйти в эфир в ближайшие дни.

Ранее в интервью американской радиостанции NPR Сноуден вновь подчеркнул, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт.

/**/ /**/ /**/ Эдвард Сноуден участвует в конференции по видеосвязи с аудиторией Школы права в Буэнос-Айресе, 14 ноября 2016
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В интервью газете The Guardian, приуроченном к выходу в свет книги его мемуаров, Сноуден рассказал подробности своей жизни в России. По его словам, он теперь меньше опасается за свою безопасность, чем в первые годы, не скрывает лицо и свободно путешествует по России. Он подтвердил, что два года назад женился на американке, зарегистрировав своей брак в одном из московских ЗАГСов.

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