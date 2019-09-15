Замок бывшего министра. Винный бизнес семьи Александра Ткачева

Семья бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в будущем году войдет в число ведущих производителей вина в России. Это стало возможным благодаря тому, что Ткачев лоббировал принятие поправок в законы, предусматривающих государственную поддержку винной отрасли, когда занимал высокий пост в правительстве. В это время его жена занималась созданием крупной винодельческой компании.

Геленджикская компания "Шато де Талю", которая принадлежит Ольге Ткачевой, жене бывшего губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, недавно объявила о начале производства собственного вина: в 2020 году планируется произвести полтора миллиона бутылок. Это – итог более чем десяти лет работы. Компания создавалась еще в то время, когда Ткачев был губернатором Краснодарского края. Сегодня завод компании его супруги может производить до пяти миллионов бутылок в год. Сейчас площадь собственных виноградников составляет 100 гектаров, а в ближайшие годы её планируется удвоить. "Шато де Талю" также собирается делать вино из винограда других российских производителей.



– Полтора миллиона бутылок – это очень солидные показатели. Небольшие винодельни Краснодарского края в среднем производят порядка 90 тысяч литров в год, крымские – ещё меньше, – отметил в разговоре с Радио Свобода член Российской ассоциации сомелье Эркин Тузмухамедов.



В 2018 году в России всего было произведено 59,9 миллионов бутылок вина, то есть в первый же год собственного производства компания бывшего высокопоставленного российского чиновника войдет в число ведущих российских производителей.

Денис Пузырев, редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" говорит, что у семьи Ткачева хорошие перспективы в винном бизнесе:

– Современное хозяйство, много земли, много винограда. У них достаточно старые лозы, которые вошли в период зрелости, у Ткачева много денег, связей и понимания в этой индустрии, он может нанять специалистов высокого класса и наших, и европейских. В Краснодарском крае есть нормы, по которым в винных картах ресторанов должен быть большой процент местных вин. У [компании семьи Ткачева "Агрокомплекс"] отстроена дистрибуция товаров, включить в эту же матрицу и вино будет несложно.

Чиновник и винодел



Семья Александра Ткачева контролирует "Агрокомплекс", на данный момент одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний в России. В 90-е Ткачев был депутатом Госдумы, с 2001 по 2015 годы – губернатором Краснодарского края. С 2015 по 2018 годы Ткачев был министром сельского хозяйства России: ему принадлежала идея уничтожать изъятые санкционные продукты. Сейчас Ткачев – член совета директоров "Агрокомплекса".



Все время, пока Ткачев находился на руководящих постах, он был лоббистом российской винодельческой отрасли, тогда как его супруга Ольга строила собственную винодельческую компанию.



Среди инициатив Александра Ткачева – признание сельскохозяйственным продуктом (что дает различные возможности господдержки) вина, произведенного из российского винограда, внесение поправок в налоговый кодекс, предусматривающих десятикратное снижение акцизов для российских виноделов, программа субсидирования новых виноградников.

- В теории, у нас есть законодательство о предотвращении конфликта интересов. Человек, регулирующий ту или иную отрасль, не должен иметь в ней бизнес-интересов. На низовом уровне есть примеры его применения, но на высоком – пока нет, – говорит Елена Панфилова, учредитель "Трансперенси интернейшенл".



В компании "Шато де Талю" Радио Свобода попросили прислать вопросы, но на момент публикации материала ответы на них получены не были. Александр Ткачев отказался давать комментарий, сославшись на занятость.



Путин и Медведев



"Шато де Талю" посадило собственные виноградники в 2007 году и продавало виноград другим виноделам (пригодным для производства вина считается виноград, выросший через несколько лет после посадки).



"Шато де Талю" переводится с французского как "замок на скале", выращивание винограда и будущее производство вина контролирует французский винодел Жан-Ги Арриве. Винный завод стилизован под замок, там же предусмотрены помещения для дегустации, проведения банкетов и приема туристов. Этот комплекс станет частью государственного туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", объединяющего исторические места Кубани, Ростовской области и Крыма.



"Здесь, на самой высокой точке города-курорта, на узкой полосе суши между Черным морем и хребтом Маркотх, хвойные леса в сочетании с известняковыми почвами создали особенный микроклимат, благоприятный для выращивания именно винограда. По мнению экспертов, сложный комплексный аромат и вкус этой ягоды, выращенной именно в окрестностях Геленджика, позволяет виноделам создавать поистине выдающиеся сухие премиальные вина. Согласитесь, дальновидный инвестор не мог не воспользоваться такой природной благосклонностью", –​ описывает портал "Кубанские новости" район Геленджика, в котором находится "Шато де Талю".



Генеральный директор предприятия Андрей Скок ранее работал в других компаниях, связанных с бизнесом семьи Ткачева, а также был гендиректором винодельни "Скалистый берег", которая упоминалась в фильме Алексея Навального "Он вам не Димон" как связанная с Дмитрием Медведевым. С ткачевскими виноградниками соседствуют винодельни, ассоциируемые с Владимиром Путины и патриархом Кириллом.