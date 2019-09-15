СМИ: Борис Джонсон готов нарушить запрет на "жёсткий" Брекзит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, который откладывает выход страны из Евросоюза без сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.

По данным агентства, такое решение Джонсон принял накануне встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Она запланирована на завтра, 16 сентября. Глава британского правительства якобы хочет придерживаться "жёсткого" плана Брекзита и не намерен просить об отсрочке.

Сам Джонсон в интервью изданию Mail on Sunday заявил, что намерен достичь соглашения с Брюсселем на предстоящем саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Согласно принятому ранее закону, если 19 октября у Лондона не будет нового соглашения с Брюсселем, премьер обязан попросить о переносе Брекзита на 31 января 2020 года. Документ, принятый обеими палатами парламента, одобрила королева Елизавета II.

Ранее Борис Джонсон не раз заявлял, что Британия выйдет из ЕС до 31 октября. Для этого он добился приостановки работы парламента до 14 октября. Верховный суд Британии рассмотрит вопрос о законности этого решения 17 сентября. При этом Палата общин дважды отклонила предложение премьера провести внеочередные выборы.