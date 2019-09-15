Митинг за перевыборы в Улан-Удэ собрал тысячу человек

Согласованный митинг за честные выборы и против полицейского произвола, который прошёл в воскресенье в столице Бурятии Улан-Удэ, собрал около тысячи человек, сообщил присутствовавший на площади корреспондент "Новой газеты".

Митингующие требовали отставки главы региона, отмены результатов выборов мэра города, которые, по их мнению, были сфальсифицированы, а также прекращения репрессий в отношении активистов.

На площади в парке Юбилейный, где проходил митинг, перед собравшимися выступил член Совета Федерации Вячеслав Мархаев, потерпевший поражение на выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября. Позже на акцию пришёл и действующий глава Бурятии Алексей Цыденов. Как сообщают местные СМИ, он был без сопровождения и встал в толпе. Митингующие встретили его криками "Позор!" и "В отставку!".

Затем по приглашению Мархаева Цыденов на несколько минут поднялся на сцену, где в это время демонстрировались кадры с нарушениями на выборах. Глава региона пообещал митингующим передать всю информацию о фальсификациях в "компетентные органы". Он также заявил, что готов общаться с участниками протеста в частном порядке, после чего покинул площадь.