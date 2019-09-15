"Отсюда никто не уйдет". Православные в Крыму сражаются за свой храм

Комитет ООН по правам человека потребовал от российских властей прекратить выселение симферопольской общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги. Ранее крымские чиновники через суд добились расторжения договора аренды помещения, который община заключила сроком на 50 лет еще при Украине, до аннексии Крыма Россией. Глава общины архиепископ Климент, прихожане и активисты надеются на то, что заступничество ООН поможет верующим сохранить храм за собой.

Главный собор Православной церкви Украины в столице Крыма находится в двух шагах от центрального рынка. Субботним утром в этом районе шумно и суетливо. Но люди спешат не на молитву, а за покупками. О храме Божьем вообще ничто не напоминает: купол на фасаде церкви закрыт строительными лесами. Летом Министерство имущественных и земельных отношений Крыма решило отремонтировать спорное здание – к большому неудовольствию верующих.

У входа даже нет просящих милостыню – а уж они-то всегда знают, где и когда проводятся богослужения. Две старушки у глухого забора, заграждающего подступы к церкви, торгуют пучками зелени, а не собирают подаяния. На вопрос о храме искренне удивляются: они не местные и понятия не имеют, что это за здание.

На выходных ремонтные работы не ведутся. О строителях напоминают лишь банка с растворимым кофе и стеклянные чашки, которые стоят прямо на лесах. В настоящий момент рабочие делают фасад, а вот ремонт крыши уже закончен. В июле сняли старую кровлю, и во время первого же ливня в храме случился потоп. Сейчас здание защищает от капризов погоды новая красная крыша из металлочерепицы. Но следы наводнения хорошо видны внутри: на стенах облупилась краска, белый потолок храма обезображен трещинами и желтыми разводами.

"Такой потоп был – храм залило полностью. Весь пол, все ковры были в воде. Мы ходили с ведрами и бидонами, собирали воду – просто кошмар!" – вспоминают прихожане.

На божественной литургии, которая ведется на украинском языке, людей совсем немного – с десяток человек. Еще двое молодых мужчин исполняют роль хора. В колокола после окончания богослужения звонит одна из прихожанок. Литургию в одиночестве, без помощников, служит настоятель собора – архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент (Кущ).

По его словам, сейчас в Крыму осталось всего девять приходов ПЦУ, а до событий 2014 года их было 49. При этом число прихожан не изменилось, рассказал архиепископ Климент в интервью Радио Свобода. Многие из них остались без духовного окормления, но на большие церковные праздники съезжаются в кафедральный собор со всего полуострова.

Часть приходов закрылась потому, что помещения, где велись богослужения, не принадлежали церкви, а находились в собственности у покинувших полуостров прихожан. Часть пришлось закрыть из-за того, что на материковую Украину уехали священники. По российским законам совершать богослужения могут только граждане России, а священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая стала частью созданной после Объединительного собора в конце прошлого года Православной церкви Украины, отказались вступать в гражданство. Теперь же реальная угроза закрытия нависла над собором Владимира и Ольги. Его Климент называет не просто храмом, а "национальным духовным культурным центром украинцев Крыма".

Отказ за отказом

Собор Владимира и Ольги, вокруг которого возник спор между общиной и представителями российской администрации Крыма, – это не отдельно стоящее церковное здание. Храм занимает часть помещений в трехэтажном административном здании послевоенной постройки на углу улиц Севастопольской и Козлова. Изначально здесь находился дом офицеров Таврического военного округа, позже располагались другие учреждения. В 1995 году центральную часть здания и правое крыло передали во временное пользование местной общине УПЦ КП. В левом крыле с 2014 года квартирует "Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым".

Именно это ведомство в начале нынешнего года поставило вопрос о выселении "соседей". Чиновники решили аннулировать договор аренды, заключенный крымской епархией УПЦ КП и Фондом имущества Автономной республики Крым (АРК) в 2002 году. По этому документу православная община могла использовать помещение собора в церковных целях на протяжении 50 лет по символической ставке 1 гривна (2,61 рубля по нынешнему курсу) в год.

Поводом для расторжения договора стала якобы скопившаяся задолженность со стороны арендатора в размере… 2,95 гривны (7,7 рубля)! Плюс к тому набежала "серьезная" пеня в 5,25 гривны (13,68 рубля). В общине утверждают, что никакого долга нет: арендную плату внесли за полвека вперед еще при Украине.

В Минимущества Крыма, впрочем, говорят, что для расторжения договора есть куда более веская причина: украинская православная община в Симферополе до сих пор не перерегистрировалась в российском юридическом поле. Глава министерства Анна Анюхина в феврале заявила в интервью РБК, что, как только церковь получит официальный статус религиозной организации, власти предоставят помещения кафедрального собора "в постоянное безвозмездное пользование, даже не в аренду". "Мы просим либо правильно оформиться, либо освободить помещения. Никакого давления нет, мы готовы сотрудничать, если церковь приведет документы в соответствие с российским законодательством", – подчеркнула чиновница.

После аннексии полуострова российский глава Крыма Сергей Аксенов дважды встречался с архиепископом Климентом и дал гарантии, что украинские приходы на полуострове могут спокойно существовать и дальше. Однако на деле вот уже пять лет продолжается борьба с чиновниками за сохранение общины, констатирует настоятель храма. В 2017 году силовики отобрали у епархии часть помещений на первом этаже собора. При этом храм опечатали, из него вынесли церковные ценности, а Климента скрутил спецназ и повредил ему руку.

В этом году история получила продолжение. В марте Минимущества подало в Арбитражный суд Крыма иск о выселении храма. 28 июня судебная инстанция постановила расторгнуть договор аренды и вернуть церковные помещения государству. К тому моменту по распоряжению чиновников рабочие обнесли здание забором, затащили внутрь стройматериалы и приступили к ремонту помещений. Сейчас лестницы и коридоры храма завалены досками, камнями и мешками со штукатуркой. В августе епархия обжаловала решение о выселении, но Апелляционный суд Севастополя эту жалобу отклонил.

Чтобы сохранить храм, епархия решила выполнить требования властей Крыма и получить требуемый статус. Однако общине ПЦУ дважды отказали в регистрации. Основанием, по словам архиепископа Климента, стало несоответствие устава религиозной организации требованиям российского законодательства.

После консультаций с управлением Министерства юстиции РФ по Крыму и устранения недочетов община в третий раз подала документы на регистрацию. Пока что чиновники не вынесли своего вердикта. Если будет дан положительный ответ, документы отправят в Москву на религиоведческую экспертизу, на основании выводов которой власти окончательно определятся, можно ли зарегистрировать приход ПЦУ в Крыму в качестве религиозной организации. Основание для выселения автоматически пропадет, если община получит заветный статус, но на это уйдет еще минимум полгода. А за этот срок Минимущества может решить вопрос с церковным зданием в свою пользу.

В начале года Сергей Аксенов пообещал, что принудительно выселять украинскую общину из храма не будут. Но архиепископ Климент этому не верит. "Это все брехня для прессы. Когда представитель российской власти говорит, что все будет в соответствии с законом и никакого насилия не будет, это надо расценивать так, что будет погром и будет насилие. Это уже из опыта. Это суть слов всех политиков", – говорит он.

Письмо 50

В самом конце лета симферопольская община направила в Комитет ООН по правам человека письмо по поводу попытки захвата кафедрального собора. Подписи под обращением поставили полсотни прихожан.

"Мы не хотим, чтобы нас выселяли отсюда. Где нам тогда молиться? Это намоленное место, мы более 20 лет сюда приходим. Хотят нас на улицу выгнать, как бездомных. Почему к нам относятся как к какой-то секте?" – делится эмоциями одна из подписанток Галина Стрельченко. На вопрос, не страшно ли ей было открыто подписываться под таким документом, женщина отвечает: "Мы уже так настрадались, что теперь нам ничего не страшно".

Несколько дней назад юрист Сергей Заец, представляющий интересы общины, сообщил, что в ООН встали на сторону прихожан и потребовали от властей РФ приостановить решение вопроса о выселении до окончания разбирательств. То есть на шестимесячный срок, необходимый для решения вопроса о регистрации прихода в качестве религиозной организации.

Архиепископ Климент и его паства восприняли эту новость со сдержанным оптимизмом. По словам владыки, на Западе уже не в первый раз обращают внимание на конфликт вокруг храма. Этот вопрос затрагивался "на международной конференции в Вашингтоне летом этого года", на последней сессии Генеральной ассамблеи ООН, в недавнем выступлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также в ходе личной встречи Климента с госсекретарем США Майком Помпео. Поэтому Комитет по правам человека "вынес решение на основании всех ранее озвученных фактов и доводов по поводу сложившейся ситуации".

Наверняка члены комитета приняли во внимание и случай с задержанием архиепископа Климента в марте этого года. Сначала правоохранительные органы попытались обвинить его в хищении церковных ценностей из собственного храма, затем – в том, что он нецензурно выражался в общественном месте. Сам владыка полагает, что его задержали, чтобы помешать увидеться с украинским заключенным Павлом Грибом, которого в России признали виновным в подготовке к теракту, а также с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Ситуация с общиной вышла за пределы Крыма. Это уже не тема Аксенова, Анюхиной, это даже уже не тема президента РФ. Она вышла за границы. Причина такого пристального внимания международной общественности заключается в том, что в Крыму в грубой форме нарушаются религиозные свободы. Мы видим, что для Российской Федерации не существует законов. Она игнорирует все нормы морали. Складывается ощущение, что власти РФ не боятся уже ни Бога, ни черта, потому что сами возомнили себя богами. Если [после обращения Комитета ООН по правам человека] решение о выселении из храма оставят в силе, это будет говорить о том, что для Российской Федерации не существует международных законов", – подчеркнул глава Крымской епархии. Он также добавил, что ситуация с храмом в Симферополе перечеркивает все старания Владимира Путина предстать в глазах Запада миротворцем и гуманистом после согласия на обмен заключенными с Украиной.

Крымский активист Андрей Щекун полагает, что Москве придется пойти на выполнение требований ООН: "Это вопрос выполнения со стороны России международного гуманитарного законодательства. Если Россия проигнорирует этот вопрос, – это значит, она игнорирует деятельность ООН, в состав которой и сама входит. Фактически Комитет ООН по правам человека начал уже дело против Российской Федерации по поводу притеснений православных верующих украинской церкви в Крыму. Теперь России отводится шесть месяцев на то, чтобы предоставить объяснения в отношении требований, которые представлены комитетом".

По словам Галины Стрельченко, никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация. Но после получения поддержки от международного сообщества члены общины "хотя бы немного успокоились, а до этого все без конца рыдали". Впрочем, пока что ни глава Крыма, ни Министерство имущественных и земельных отношений республики, ни служба судебных приставов не отреагировали на просьбу Климента приостановить процесс выселения в связи с озвученной позицией Комитета ООН по правам человека. Редакция Радио Свобода направила запрос в Минимущества Крыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент выхода материала ответ от ведомства получен не был.

На данный момент община подала кассационную жалобу в суд в Калуге, прикрепив к ней полученные из ООН бумаги. Если и эта инстанция оставит решение о расторжении договора аренды без изменений, верующие готовы обратиться в Европейский суд по правам человека. Дело о кафедральном соборе в Симферополе "Крымская епархия УПЦ КП против Российской Федерации", по словам архиепископа Климента, было открыто еще в 2017 году. Теперь же в случае необходимости оно может быть дополнено новым пакетом документов.

Удар в спину

Ситуация для общины ПЦУ в Крыму осложняется тем, что Украина не признает Крым российским и запрещает своим гражданам на полуострове совершать какие-либо юридические действия.

"По законам Российской Федерации нельзя зарегистрировать религиозную общину, центр которой находится за пределами России. Мы подали документы, чтобы здесь зарегистрировать независимую религиозную общину, украинский православный приход. Это, конечно, противоречит нормам и правилам украинской церкви, потому что я, как епископ ПЦУ, не имею права регистрировать какие-то свои приходы. Но ситуация складывается таким образом, что это вынужденная мера для сохранения общины. И мое духовное руководство в Киеве разрешило это", – пояснил глава епархии.

Он вспоминает, что целых пять лет требовал у правительства, чтобы оно приняло, исходя из сложившейся ситуации в Крыму, нормативные законодательные акты, которые бы регламентировали пребывание украинских православных верующих на неподконтрольной территории: "За пять лет они [киевские чиновники] ничего не сделали. После того как я не получил никакой поддержки ни от президента страны, ни от правительства Владимира Гройсмана, ни от Министерства культуры, ни от департамента по делам религии, мы с общиной решили действовать самостоятельно. Ответственность за то, что я здесь делаю, лежит на тех, кто не принял необходимые законы".

Владыка надеется на то, что положение украинских верующих в Крыму улучшится при новом президенте Украины. Климент уже встречался с постпредом главы государства в АРК Антоном Кориневичем, и тот пообещал донести информацию о ситуации, в которой оказался приход ПЦУ, до Владимира Зеленского.

По мнению Андрея Щекуна, у епархии были серьезные основания для того, чтобы согласиться на регистрацию в российском законодательном поле. Только так можно было спасти храм и украинскую церковную общину. "Потому что государственные чиновники нашей страны за пять лет не разработали ни одного правового механизма обеспечения прав и свобод религиозных общин на временно оккупированной территории, даже не удосужились предоставить юридическое сопровождение украинской церкви. Практически ничем не помогают и не обеспечивают возможность защищать церковь и ее имущество в украинском и международном правовом поле в связи с ситуацией, которая сложилась. Это очевидная проблема", – указал активист.

Страх и ненависть в Симферополе

Несмотря на то, что в Крыму подавляющее большинство православного населения посещает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), у прихода владыки Климента никогда не возникало конфликтов или споров с прихожанами "русской" церкви. Чего не скажешь о священнослужителях Московского патриархата: еще до событий 2014 года те всеми силами боролись против того, чтобы клирики УПЦ КП строили храмы и открывали приходы на территории полуострова. После аннексии к этой проблеме добавилось враждебное отношение со стороны властей. Из-за этого прихожане страдают от депрессии и находятся в постоянном страхе, сетует архиепископ.

Для прихода самым тяжелым был период 2014–2015 годов. "Никто не понимал, как будет и что будет. Еще была надежда, что Украина может быстро вернуться. Мы оговаривали юридические и бытовые проблемы, с которым сталкивались представители общины. Потом, когда люди поняли, что ничего уже не изменится, большинство из них оказались в состоянии депрессии, подавленности. Это общее состояние Крыма. Потому что праздник быстро закончился", – отметил владыка. Для его паствы украинская церковь была отдушиной, "люди молились, общались, и им было хорошо". Но теперь "неопределенность с храмом убивает еще больше, чем события 2014 года".

По мнению главы Крымской епархии, власти пытаются выжить из республики православных украинцев. Они не только претендуют на храм Святых Владимира и Ольги, но и фактически изъяли в одностороннем порядке участок земли в полгектара, который в 2012 году был выделен на улице Киевской в Симферополе под строительство нового кафедрального собора. После аннексии Крыма земельный надел не успели оформить по новым требованиям. Сперва участок собиралась прибрать к рукам Федеральная служба безопасности РФ, чтобы построить на этом месте жилые дома для сотрудников. Затем землю передали римско-католической общине, чтобы она могла построить там свой храм. А община ПЦУ осталась ни с чем.

"Стало сложно и психологически тяжело. У меня есть чувство страха за сохранение общины, за то, чтобы не сорвались богослужения. Исходя из этого, ты просто не провоцируешь ситуацию. Когда есть чувство страха, то проявляется и инстинкт самосохранения. Поэтому мы пытаемся действовать таким образом, чтобы не давать повода российской стороне применить ко мне или к моим священникам задержание, арест, закрытие прихода", – говорит архиепископ Климент.

Свой приход он называет одной большой семьей. Если эта семья лишится своего дома (то есть храма), для нее это будет катастрофой. А потому владыка и прихожане готовы до последнего бороться за церковь: "Сопротивление будет. Просто так никто из этого здания не уйдет. Если нужен еще скандал и фото-, видеокартинка для мира, как поступают с ПЦУ в Крыму, они этот материал получат".

Члены общины на каждой литургии молятся о мире и надеются, что до столкновений дело не дойдет. Потому что война надоела всем.

"Я русскоязычная, но хожу в этот храм, потому что болею душой за Украину, – говорит Галина Стрельченко. – И в России, и на Украине есть хорошие люди, которые хотят мира и благоденствия. Но нам приходится заниматься войной, а не молиться Богу и растить детей. Кто мог подумать, что такое станет возможным? Кому вообще это все надо?"