Лояльность обязательна. Жизнь Крыма глазами чешского режиссера

И проукраинские активисты, и те, кто поддержал "возврат Крыма в Россию", и те, кто не захотел делать выбор в пользу ни одной из этих сторон, столкнулись с репрессиями и попытками заставить их замолчать. Об этом рассказывается в документальном фильме "(Полу)остров Крым", премьера которого недавно состоялась на чешском телевидении и который теперь доступен онлайн.

"Я хотел, чтобы в фильме звучали голоса всех трех групп, которые бок о бок живут в Крыму, но у которых – различные взгляды на то, каким должно быть настоящее и будущее полуострова, – рассказывает режиссер-документалист Ярослав Кратохвил, – крымские татары, для которых эта территория является исторической родиной, русские, для которых, по крайней мере, на ментальном уровне, Крым никогда не переставал быть частью России и которые поддерживают присоединение Крыма, а также те, кто считает, что Крым должен оставаться частью Украины. Те представители этих трех групп, которые были готовы рассказать, что они думают, и стали героями моего фильма. Оказалось, что многих из них преследовали именно за их взгляды".

Анархист Алексей Шестакович, арестованный через несколько месяцев после съемок и рассказавший о пытках, после которых он вынужден был покинуть полуостров, в фильме рассказывает, что не хотел бы вообще делать выбор в пользу одной или другой страны и надеется, что границы государств рано или поздно исчезнут.

После аннексии он решил организовать пикет солидарности с российскими антифашистами, "а дальше понеслось: и экстремизм какой-то нашли, каннабинол в моче нашли…". Шестакович из-за анархистских воззрений не захотел оформлять российский паспорт: он получил в Крыму наследство и финансово не зависел от того, документ какого государства лежит у него в кармане. Но видимо из-за этого его и заставили уехать из Крыма.

В фильме рассказывается, с какими трудностями и давлением сталкиваются те, кто из принципиальных соображений отказался получать российский паспорт, оставив украинский. Эти люди лишены возможности официального трудоустройства, не могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами, так как не имеют страхового полиса, не могут заниматься предпринимательской деятельностью.

Активист Михаил Батрак, один из героев документального фильма, тоже жил в Крыму исключительно с украинским паспортом. Он вынужден был впоследствии уехать из Крыма и переехать в Херсоне. Первый раз его задержали за то, что он сфотографировался в вышиванке со своими друзьями после аннексии: "Они ни в чем не обвиняют, они просто держат, запугивают в участке, и отпускают обратно. Обвинить меня не в чем, но они держат меня положенные по закону три часа и воздействуют эмоционально. Цель – запугать, чтобы ты прекратил свою деятельность, посидел дома, может, устроился на работу, не мешал жить окружающим. Был как все", – рассказывает он на камеру.

В фильме "(Полу)остров Крым" есть уникальные кадры разговоров с крымско-татарским политиком Ильми Умеровым и активистом Владимиром Балухом: они записаны до того, как им были вынесены обвинительные приговоры. "В Крыму правила жизни – российские: лояльность обязательна… Если не проявляешь лояльность – оказываешься как бы вне закона", – говорит Умеров незадолго до начала судебного разбирательства против него. Он рассказывает о своем пребывании в психиатрической клинике, куда против его воли отправили на психиатрическое освидетельствование, называя пыткой необходимость три недели находиться вместе с психически больными людьми.

Владимир Балух предсказывает в фильме свой скорый арест. Он рассказывает, что оставил украинский паспорт, так как занимался фермерством, что давало ему большую независимость по сравнению с теми, кто в Крыму получал зарплату от государства. Его жена вынуждена была оформить российский паспорт, хотя и не хотела этого. И если Шестакович говорил, что его неожиданно стали подозревать в употреблении наркотиков, то у Балуха якобы нашли оружие. Правозащитный центр "Мемориал" признает Владимира Балуха политическим заключенным, сейчас он отбывает четырехлетний срок заключения в одной из российских колоний.

"Я своего мнения не изменил, Крым для меня остается территорией Украины". Эти слова один из героев фильма согласился сказать на камеру только при условии, что его голос будет изменен, а лицо затемнено. "Я хотел показать, что в Крыму невозможно свободно высказывать свою точку зрения, не будучи выставленным опасности преследования, – говорит чешский режиссер Ярослав Кратохвил. – Я считаю это архаизмом. Если где-то происходят репрессии, они являются доказательством того, что с управлением территорией что-то не так. Мне кажется здоровое и стабильное общество не может прибегать к таким методам, а способно вести осмысленный диалог. Арест людей исключительно за политические взгляды – вещь, которая не может происходить к современном обществе".

Среди героев фильма Ярослава Кратохвила есть и сторонники аннексии. Но, по иронии судьбы, и они столкнулись в новых условиях с непониманием и попытками заставить их замолчать.

Председатель общества "Наш Севастополь" Ольга Дронова была лишена поста председателя Совета сторонников Партии "Единая Россия", а недавно покинула общественную палату Севастополя из-за критики ангажированности ее членов: по ее мнению, они должным образом не отреагировали на арест при получении взятки главы антикоррупционной комиссии совета Анатолия Лаврика. Дронова продолжает критиковать некоторые архитектурные планы новых властей Крыма.

Владелец двух частных зоопарков Олег Зубков в 2014 году обещал выпустить 20 львов, чтобы остановить приход на полуостров мифических бандеровцев. Теперь он вынужден бороться за выживание своего бизнеса: российские власти запретили ему покидать Крым и въезжать на территорию России, а также заставляют снести трехэтажное кафе на территории зоопарка из-за проблем с документами. Зубков постоянно ведет судебные тяжбы и говорит, что при Украине работать ему было легче.

– Крымское общество крайне разделено. Составные его части не ведут между собой никакого диалога, стоят на абсолютно противоположных позициях, – говорит режиссер фильма "(Полу)остров Крым". – Можно сказать, что они просто живут рядом, но не вместе. Мне кажется, и это универсальное правило, что если в каком-либо пространстве, в каком-либо обществе или государстве появляется такое сильное напряжение между разными группами людей, логически из этого следует, что государственные органы или культурные и социальные службы не могут функционировать так же хорошо, как в государствах, где не происходят подобные конфликты. Поэтому мне кажется, что те проблемы, с которыми сталкиваются герои фильма, связаны именно с тем, насколько сильно это общество расколото. Если бы чешское общество было расколото подобным образом, думаю, и нас постигли бы те же проблемы, что и жителей Крыма.

– Что вас удивило в то время, пока вы находились в Крыму?

– Мне было интересно следить за практической стороной: как жить на территории, с неясным с международной точки зрения статусом, где могут быть проблемы со снабжением. Я не мог снять деньги со счета в банкомате, мне приходилось все время носить в карманах наличность. В случае потери или кражи моего загранпаспорта я не имел бы возможности получить копию и вполне возможно у меня были проблемы с выездом из Крыма. Что касается образа жизни, то жизнь на полуострове, как мне кажется, ничем не отличается от других постсоветских стран. Я был во многих из них: в Азербайджане, Армении, Грузии, на Кавказе и в Средней Азии. Проблемы обычных людей в Крыму схожи с теми, что есть у жителей этих стран. Мне кажется, что, если бы иностранец не задавал другим людям вопросы о политике, а приехал бы в отпуск, как я, например, съездил в Абхазию, он бы, наверное, даже не зарегистрировал те конфликты, которые есть в обществе.

– Почему в названии вашего фильма часть слова "полуостров" взята в кавычки?

– Потому что эта территория показалась мне скорее островом, чем полуостровом. Во-первых потому, что Крым живет в режиме действия на его территории международных санкций. В то время, когда я там был, не был достроен крымский мост, и существовали связанные с этой отрезанностью проблемы. Мне показалось, что полуостров является отрезанным островом, и в этой мысли меня укрепляли в том числе герои фильма: взгляды каждой из трех групп жителей Крыма являются островами сами по себе. Их разделяет море, которое не позволяет им общаться друг с другом.

– А репрессии, с вашей точки зрения, не являются фактором, который еще сильнее разделяет людей?

– Люди боятся высказывать свою точку зрения, опасаясь расплаты силовых структур, чаще всего это те, кто считают, что Крым является украинским. Когда я думаю об этом, на меня веет временами из давнего прошлого. Я оцениваю это как человек, который не жил при коммунистах, у меня не выходит из головы, что что-то подобное все еще сегодня существует. Мне это кажется архаизмом. Наверное, так и функционировала машина госбезопасности в Чехословакии.