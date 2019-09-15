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15 сентября – Международный день демократии

Майк Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября.

В нем глава американской дипломатии уделил особое внимание развитию гражданского пространства. В заявлении Майка Помпео выражается убеждение, что важную роль в деятельности гражданского общества и работе дееспособных демократических институтов играет гражданское пространство. Оно обеспечивает защиту прав и основных свобод человека, борьбу с коррупцией и прозрачность государства.

«В то время, как Соединенные Штаты воздают должное правительствам, которые проводят реформы в целях процветания гражданского общества, мы по-прежнему глубоко озабочены глобальной тенденцией к сокращению гражданского пространства», – отмечается в заявлении.

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