15 сентября – Международный день демократии

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября.

В нем глава американской дипломатии уделил особое внимание развитию гражданского пространства. В заявлении Майка Помпео выражается убеждение, что важную роль в деятельности гражданского общества и работе дееспособных демократических институтов играет гражданское пространство. Оно обеспечивает защиту прав и основных свобод человека, борьбу с коррупцией и прозрачность государства.

«В то время, как Соединенные Штаты воздают должное правительствам, которые проводят реформы в целях процветания гражданского общества, мы по-прежнему глубоко озабочены глобальной тенденцией к сокращению гражданского пространства», – отмечается в заявлении.