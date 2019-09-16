Трамп готов открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

Президент США Дональд Трамп распорядился при необходимости использовать стратегические запасы нефти страны для стабилизации ситуации после нападения беспилотников на заводы концерна Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом Трамп сообщил втвиттере.

"Я санкционировал использование нефти стратегического нефтяного резерва, если в том будет необходимость, в объеме, которого будет достаточно для снабжения рынков", - написал он.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты знают, кто стоял за атакой, и готовы действовать, но ждут результатов расследования от Эр-Рияда.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США всерьез рассматривает ответ на атаку. По данным издания, в воскресенье Трамп встречался с министром обороны США Марком Эспером. Подробности встречи газета не приводит.