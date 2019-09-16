Трамп готов открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

Президент США Дональд Трамп распорядился при необходимости использовать стратегические запасы нефти страны для стабилизации ситуации после нападения беспилотников на заводы концерна Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом Трамп сообщил втвиттере.
"Я санкционировал использование нефти стратегического нефтяного резерва, если в том будет необходимость, в объеме, которого будет достаточно для снабжения рынков", - написал он.
Трамп также заявил, что Соединенные Штаты знают, кто стоял за атакой, и готовы действовать, но ждут результатов расследования от Эр-Рияда.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США всерьез рассматривает ответ на атаку. По данным издания, в воскресенье Трамп встречался с министром обороны США Марком Эспером. Подробности встречи газета не приводит.
- Нападение, совершенное в ночь на воскресенье десятью дронами на нефтяные мощности компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, привело к тому, что в ближайшее время на мировом рынке будет недоставать приблизительно пяти процентов сырой нефти. Именно столько составляет объем в 5,7 миллиона баррелей в день, на который Саудовская Аравия снизила продукцию.
- Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Йемене военизированная повстанческая группировка хуситов, которую поддерживает Иран.
- Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, сказав, что "Тегеран нанес беспрецедентный удар по мировым поставкам нефти". Иран отвергает обвинения.
- Мировые рынки отреагировали на события в Саудовской Аравии ростом цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 13 процентов – почти до 70 долларов за баррель.