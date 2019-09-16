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США наносят новые удары по "Талибану"

Афганские военные на месте теракта в Кабуле, 12 сентября 2019

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Американские и афганские ВВС совершили совместные налёты на пункты базирования радикальной группировки "Талибан" в Афганистане. По данным военных, были убиты по меньшей мере 38 боевиков, в их числе два члена теневого правительства талибов.

Целью налётов было предотвратить запланированные вылазки боевиков против афганских военных и полицейских. Они участились после недавнего прекращения мирного диалога между США и группировкой.

Представители афганской армии сообщили, что операции против "Талибана" и террористической организации "Исламское государство" будут продолжаться, чтобы помешать им сорвать предстоящие общенациональные выборы. Голосование назначено на 28 сентября.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил мирные переговоры с талибами "мёртвыми". Он также отменил встречу с представителями "Талибана", которая должна была пройти в президентской резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном. Это был ответ Трампа на теракт в Кабуле, в котором погиб американский солдат. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп встречается с Ашрафом Гани в Нью-Йорке 21 сентября 2017 года
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