Павел Устинов приговорён к 3,5 годам колонии "за вывих плеча" росгвардейцу

Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве. Суд признал Устинова виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Устинов отвергает обвинения.

Ранее прокуратура запросила для Устинова шесть лет колонии.

По версии следствия, Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При задержании он якобы сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии Александру Лягину, чем "унизил честь Лягина, причинив нравственные страдания и физические повреждения".

Устинов вину не признаёт и утверждает, что не участвовал в акции и просто стоял в стороне. На предыдущем заседании судья Сергей Криворучко, который включен США в "список Магнитского", отказался смотреть видео, доказывающие, что Устинов не кричал лозунгов до задержания. В ответ на коллективный вздох зала Криворучко грозился "удалять слушателей рядами".

Показания росгвардейцев судья посчитал достаточными доказательствами вины Устинова. К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.

Устинов – выпускник Высшей школы сценических искусств. В поддержку бывшего студента выступил художественный руководитель школы Константин Райкин. Он заявил о невиновности Устинова.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Устинова политзаключенным.

Оппозиционер Алексей Навальный назвал приговор Устинову "публичным актом устрашения".

Написал Навальный в твиттере.

Московский муниципальный депутат Илья Яшин, один из десятков независимых кандидатов, которого не допустили на выборы в Мосгордуму, считает решение суда "позорным" и призывает добиваться освобождения Устинова через апелляции, амнистию, публичную активность.

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По ним были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.