Верховный суд России признал законным приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Ранее он получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Решение Верховного суда было принято 12 сентября, однако ФСБ сообщила о нём только в понедельник, 16 сентября.

Российские спецслужбы утверждают, что Мариан Радзаевски пытался получить секретные компоненты ракетных установок С-300 и вывезти их в Польшу. В ведомстве заявляли, что гражданин Польши был задержан с поличным. ФСБ считает, что Радзаевски работал на ведущего польского поставщика армии и спецслужб.

Приговор Мосгорсуда ранее обжаловали адвокаты осуждённого. Они просили переквалифицировать обвинение по статье о попытке контрабанды оборудования для военной техники и добивались смягчения приговора. Сам Мариан Радзаевски вину отрицает.