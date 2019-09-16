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Верховный суд признал законным приговор гражданину Польши по делу о шпионаже

Мариан Радзаевски

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Верховный суд России признал законным приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Ранее он получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Решение Верховного суда было принято 12 сентября, однако ФСБ сообщила о нём только в понедельник, 16 сентября.

Российские спецслужбы утверждают, что Мариан Радзаевски пытался получить секретные компоненты ракетных установок С-300 и вывезти их в Польшу. В ведомстве заявляли, что гражданин Польши был задержан с поличным. ФСБ считает, что Радзаевски работал на ведущего польского поставщика армии и спецслужб.

Приговор Мосгорсуда ранее обжаловали адвокаты осуждённого. Они просили переквалифицировать обвинение по статье о попытке контрабанды оборудования для военной техники и добивались смягчения приговора. Сам Мариан Радзаевски вину отрицает.

  • Мариан Радзаевски – предприниматель из города Белосток. У него на иждивении шесть малолетних детей, сообщал "Интерфакс".
/**/ /**/ /**/ Комплекс С-300. К его комплектующим якобы пытался получить доступ Мартин Радзаевски
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