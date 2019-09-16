Сотрудник Росгвардии призвал не задерживать мирных демонстрантов

Сотрудник Росгвардии в Бурятии записал видео с призывом к коллегам не задерживать участников мирных протестов. Редакции Сибирь.Реалии Виктор Хоржиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на его обращение положительно.

В воскресенье, 15 сентября, стрелок отряда военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силой мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций – "заведомо преступные", поэтому полицейские могут отказаться их исполнять:

Уважаемые жители Бурятии. Мы, граждане России, высказываем свое недовольство прошедшими выборами и предшествовавшей им кампанией, а также выражаем вотум недоверия новоиспеченному мэру Улан-Удэ Шутенкову Игорю Игоревичу. Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным! Задержания были все незаконными. Прямо сейчас проходит согласованный митинг в парке Юбилейный. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы, вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья, пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Можете не выполнять заведомо преступные приказы. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно все разрешить мирным путем, путем переговоров.