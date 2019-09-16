Сотрудник Росгвардии призвал не задерживать мирных демонстрантов

Сотрудник Росгвардии в Бурятии записал видео с призывом к коллегам не задерживать участников мирных протестов. Редакции Сибирь.Реалии Виктор Хоржиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на его обращение положительно.
В воскресенье, 15 сентября, стрелок отряда военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силой мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций – "заведомо преступные", поэтому полицейские могут отказаться их исполнять:
Уважаемые жители Бурятии. Мы, граждане России, высказываем свое недовольство прошедшими выборами и предшествовавшей им кампанией, а также выражаем вотум недоверия новоиспеченному мэру Улан-Удэ Шутенкову Игорю Игоревичу. Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным! Задержания были все незаконными. Прямо сейчас проходит согласованный митинг в парке Юбилейный. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы, вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья, пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Можете не выполнять заведомо преступные приказы. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно все разрешить мирным путем, путем переговоров.
- 15 сентября суд в Улан-Удэ на два месяца арестовал активиста Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Хараева подозревают в том, что именно он в ночь на 12 сентября распылил газовый баллончик, из-за чего пострадал сотрудник Росгвардии. При этом участники акции протеста настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов сами бросили дымовую шашку в автобус, где находились активисты. Были задержаны 17 человек.
- 9 сентября в Улан-Удэ начались протесты с требованием отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт в Москву, чтобы "изгнать Путина". Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией".
- По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован блогер Дмитрий Баиров. Он проведёт под стражей шесть суток.
- В воскресенье митинг в Улан-Удэ за честные выборы и против полицейского произвола собрал более тысячи человек. Явившийся на акцию глава республики Алексей Цыденов был встречен криками “Позор!” и “В отставку!”. Цыденов пообещал передать всю информацию о фальсификациях на выборах в “компетентные органы” и ушел.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.