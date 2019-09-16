Не верь глазам своим. Приговорен за то, чего не совершал

Как такое может случиться, когда человек получает 3.5 года колонии за действие, которого на видеозаписи с места события не может разглядеть никто? Дикое дело актера Павла Устинова. В студии общественные активисты Олег Козловский и Николай Кавказский и политик Яков Якубович. Ведущая Елена Рыковцева

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