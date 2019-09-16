В Праге у статуи Конева гражданин Чехии приковал себя к постаменту

В Праге к статуе маршала Конева в понедельник вечером приковал себя 30-летий мужчина, приехавший из северной Чехии. Мартин Шульц сообщил изданию iDNES.cz, что акции в защиту памятника или против его нахождения на площади Интербригад, где он установлен, затрагивают его личные чувства. По словам Шульца, его дед воевал на фронтах Второй мировой войны.

– Личность маршала Ивана Конева может вызывать противоречивые суждения, но советские солдаты помогли освободить многих людей от фашизма. И они нередко платили за это своими жизнями. Я не согласен с намерениями властей убрать статую Конева с площади.

Акционист подчеркнул, что не является прорусски настроенным человеком – в такой же мере он не настроен против русских.

– Почему я должен быть настроен против России? У меня нет причин быть настроенным и против американцев.

Совет депутатов пражского муниципального района Прага-6 в минувший четверг принял решение о перемещении памятника советскому маршалу Ивану Коневу на другое место – вероятнее всего, в музей. На площади Интербригад должен появиться, по замыслу мэрии Праги-6, новый памятник освободителям Праги от нацизма. Точная дата переноса не определена.