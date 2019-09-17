Актёры и режиссёры выступают в поддержку Павла Устинова

Актёры, режиссёры и другие представители российской культуры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова. Вчера суд приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве.

Актёр Александр Паль назвал дело против Павла Устинова "полностью сфабрикованным", "произволом и самосудом" и объявил флешмоб в его поддержку . К акции присоединились актёры - Никита Ефремов, Равшана Куркова, Александр Петров, Григорий Добрыгин, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Анна Чиповская, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Юлия Пересильд, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалов. Некоторые из них выложили в социальных сетях надпись "Я/Мы Павел Устинов",сравнивая ситуацию с акцией в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Актёры требуют немедленно освободить Павла Устинова, которого "посадили не за что", и напоминают, что это может случиться с каждым.

Актер театра "Гоголь-центр" Никита Кукушкин предложил не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссерами, которые предлагают "пропагандистские проекты".



Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме обращаясь к судьям написал: "Ясно всё, и тем не менее, у людей другое мнение. Есть на счёт, на ваш, сомнение, - Вы в своем уме? Комон?"

Режиссёр МХТ имени Чехова Александр Молочников заявил, что театральное сообщество верит в невиновность Павла Устинова. "Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах",призвал он актёров .

Накануне спектакли, по меньшей мере, четырёх московских театров закончились обращениями в защиту Павла Устинова. "Давайте не будем "мертвыми душами", давайте не будем молчать об этом, давайте поддержим Павла Устинова", - сказали со сцены "Сатирикона".

Ранее художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал приговор в отношении своего бывшего студента Павла Устинова "несправедливым" и "не соответствующим действительности и истине".

Вчера Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа на Пушкинской площади в Москве. При задержании Устинов, как утверждает следствие, сопротивлялся и вывихнул сотруднику полиции плечо. Вину Устинов не признал. По его словам, в акции он не участвовал, а ждал у метро друга. Видео, подтверждающее невиновность Устинова, судья смотреть отказался.