"Стал жертвой места". Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии

Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа на Пушкинской площади в Москве. При задержании Устинов, как утверждает следствие, сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Вину актер не признал. По его словам, в акции он не участвовал, а ждал у метро друга. Прокуратура просила для него 6 лет лишения свободы.

Павлу Устинову 23 года. Он – выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. 3 августа 2019 года его задержали у метро "Пушкинская", а спустя два дня арестовали до октября по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, опасного для его жизни и здоровья.

Судебный процесс по делу Устинова длился один день – 12 сентября. В Тверском суде выступал пострадавший боец Росгврдии Александр Лягин. Он назвал Устинова активным участником акции и подчеркнул, что тот стоял с телефоном в руках и выкрикивал лозунги: "Есть такие лозунги, которые я здесь не рискну произнести. Там "Путин вор", "позор", там, что угодно. Нельзя было допускать, чтобы он стоял скандировал, надо было пресечь это".

Это ложь настоящая, какое скандирование, он даже лозунгов этих не знает



Лягин и его коллеги не отрицали, что не стали представляться и называть причину задержания Устинова. Актер, по версии следствия, оказывал активное сопротивление: "положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав" Лягина. Обвинение считает, что таким образом он унизил честь Лягина, причинил ему нравственные страдания и нанес "физические повреждения в виде вывиха плеча". Лягина доставили в институт Склифосовского. Представитель прокуратуры попросила приговорить актера к 6 годам лишения свободы.

Павел Устинов вину не признал. По его словам, он "оказался в случайном стечении обстоятельств", он не применял насилие и не имел такого намерения. Возле станции метро "Пушкинская" Устинов ждал друга.

В 20.30 от него приходит СМС: "Катя, не волнуйся, не переживай, не нервничай. Все хорошо. Меня задержали в центре"



– 2 августа Паша оставался у меня дома, – рассказывает невеста Устинова Екатерина Балуева. – Полвечера он провел, помогая своему другу Султану монтировать видео. Султан пообещал ему помочь найти подработку. Ближе к ночи они переписывались, как Паша мне сказал, он нашел ему работу охранником, высокооплачиваемую. Они решили, что встретятся на следующий день и все обсудят. 3 августа утром я уехала на работу в кофейню. Около 14.30 он приехал из моего дома ко мне на работу, мы немного посидели. Он сказал, что поедет в центр встретиться с Султаном. В 15.20 я пробила чек с Пашиной карты: он купил у меня кофе и шоколадку. Еще минут пять постоял, мы поговорили, пообнимались, и он уехал в центр, где они должны были встретиться. Мы особо не переписывались. Я ему слала еще эсэмэски, спрашивала, он мне отвечал. Приблизительно в 20.30 от него приходит СМС: "Катя, не волнуйся, не переживай, не нервничай. Все хорошо. Меня задержали в центре". Я сказал: "Надеюсь, что с тобой все нормально?" Спросила еще, цел ли он, если его задержали. Он не ответил, эсэмэска не прошла, я поняла, что телефон был выключен, чтобы сэкономить зарядку. На следующий день я ждала, что он приедет, даст о себе знать, но телефон был вне зоны доступа. 4 августа я начала связываться с его родственниками.

Правозащитник из Amnesty International Олег Козловский 3 августа наблюдал за акцией протеста и стал свидетелем задержания Павла Устинова у бывшего здания редакции газеты "Известия". По его словам, на этом пятачке находилось около 300 человек, они были без плакатов и практически не выкрикивали лозунгов. Периодически сотрудники правоохранительных органов группами по 4–5 человек задерживали людей:

– Одна из таких групп решила задержать человека, как я теперь знаю, это был Павел Устинов. Он совершенно никак не выделялся за исключением того, что он был один. Он прохаживался по площади, глядя куда-то в бесконечность, с мобильным телефоном в руке. Почему-то он им показался подозрительным. Видимо, потому что молодой парень, достаточно крепкого телосложения. Они бросились к нему. Он их увидел буквально в последний момент, когда они уже были готовы за него схватиться, и выставил перед собой руки от неожиданности. Его схватили, начали толкать, он сделал несколько шагов назад. Один из полицейских, который его схватил, упал, может быть, споткнулся о собственную ногу, а второй споткнулся о своего коллегу и тоже упал. Еще двое Павла опрокинули на землю, нанесли ему несколько ударов дубинками, после чего его утащили в автозак. При этом не было видно, чтобы кто-то из полицейских получил какие-то телесные повреждения, потому что они все очень бодренько схватили его, подняли и уволокли. У меня были вывихи, и я знаю, что это очень болезненно. И пользоваться этой конечностью тут же практически невозможно. На этом все и закончилось.

Он совершенно никак не выделялся за исключением того, что он был один



Я, конечно, обратил внимание на этот эпизод и понял, что если кто-то упал, возможно, поцарапался, это может аукнуться для этого молодого человека. И уже позже я понял, что Павел Устинов, против которого возбуждено уголовное дело, – тот самый человек, которого я видел. Я пришел в суд, рассказал о том, что произошло. Я принес видео, через адвоката его передал. Но судья отказался это видео смотреть, – рассказал Олег Козловский.

Журналист Сергей Пархоменко приводит покадровую разбивку видео задержания Павла Устинова. "Так выглядит намеренная провокация против невинного человека, не подававшего никаких поводов считать себя преступником или хотя бы нарушителем правил, – пишет Пархоменко. Совершенно очевидно, что цель происходящего – устрашение толпы и имитация опасности".

Задержание Павла Устинова

По словам Екатерина Балуевой, Устинов не собирался на протестные акции и даже не знал о них. Она не верит, что он мог причинить вред кому-либо из сотрудников Росгвардии:

Никогда агрессии ни к кому не применял. Он абсолютно миролюбивый



– Паша не интересовался политикой никогда, он никогда эту тему не затрагивал, со мной об этом не говорил и не знал про митинги. Я сама не знала, что такое происходит, пока это все не случилось: я стала читать новости, узнавать про митинги. Паша очень мягкий человек. Я начала с ним встречаться, потому что по нему видно, что он очень добрый, отзывчивый, вплоть до того, что помогал мне однажды кошку во дворе искать. Никогда агрессии ни к кому не применял. Я видела его поведение: он всегда на позитиве, всегда улыбается, всегда приветливый и общительный. Он абсолютно миролюбивый.

Мама Павла Устинова Татьяна, выступая в суде, подчеркнула, что не понимает, за что судят сына (цитата приводится по "Медиазоне"):

– Это ложь настоящая, какое скандирование, он даже лозунгов этих не знает. Непонятно, за что привлекают к ответственности моего сына. Я считаю, что произошло событие, в которое он вмешался несознательно, он стал жертвой своего места. На него напали – а я считаю, что на него напали без предупреждения. Если так хватать каждого, что тогда делать?

За Павла Устинова вступились в войсковой части, в которой он служил. В суде была зачитана характеристика, где сказано, что он неоднократно принимал участие в охране общественного порядка, в том числе и во время чемпионата мира по футболу. За актера поручился преподаватель кафедры актерского искусства из Высшей школы сценических искусств Сергей Шенталинский, а также художественный руководитель этого университета, актер Константин Райкин. Он не только приезжал в суд, но и записал обращение в поддержку своего бывшего студента:

"Я бы очень хотел, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали жизнь. Я хорошо его знаю и совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Он абсолютно надежный, спокойный человек, сам отслуживший в армии. И данной ситуации вообще непричастен. Это недоразумение, которое может окончиться трагически", – сказал Райкин.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Павла Устинова политзаключенным.

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По ним были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.