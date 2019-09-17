Десятки человек пострадали во время перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии вечером 16 сентября. Погранслужба Киргизии заявила о гибели одного своего сотрудника, издание "Азия-плюс" сообщает о гибели троих таджикских военнослужащих. Во время стрельбы ранены 12 жителей приграничных районов, в том числе ребёнок.

Бишкек обвинил в начале конфликта таджикскую сторону. По данным Государственной пограничной службы, 16 сентября со стороны Таджикистана была открыта стрельба по двум пограничным постам Киргизии, передаёт Радио Азаттык. Согласно сообщению ведомства, причиной инцидента стало начало строительства на неописанном участке границы между двумя странами.

Новостное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о гибели в результате конфликта троих пограничников со стороны Таджикистана. На видео, отправленном в адрес Радио Озоди, по форменному обмундированию убитого можно определить таджикского пограничника. Однако изданию не удалось подтвердить подлинность записи.

К утру 17 сентября обстановка на границе стабилизировалась. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл рабочее совещание о ситуации на границе, заявив, что конфликт нуждается в деэскалации.