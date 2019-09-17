Яшин просит СК проверить "Автодор" из-за парада городской техники

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин просит Следственный комитет проверить государственную компанию "Автомобильные дороги" из-за парада городской техники. Он прошёл в центре Москвы в субботу, 14 сентября. В нём участвовали 700 единиц спецтехники. По мнению муниципального депутата, речь идёт о нецелевом расходовании бюджетных средств. "Перекрывают город и тратят бюджет на то, в чем обвиняют оппозицию и пытаются отсудить у нас миллионы", – написал Яшин в твиттере.

В заявлении в Следственный комитет Яшин отмечает, что в уставе "Автодора" не значится участие в подобных мероприятиях. При этом очевидно, что оно потребовало финансового обеспечения. Вовлечение государственного учреждения в мероприятие, которое не имеет отношения к его уставной деятельности, имеет признаки преступления по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств, подчёркивает Яшин.

Ранее государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" подало в суд на нескольких оппозиционеров, которых компания посчитала организаторами акции протеста в центре Москвы 27 июля. Среди ответчиков по иску ИльяЯшин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, а также не допущенные до выборов в Мосгордуму независимые кандидаты: Юлия Галямина, Владимир Милов и Александра Соловьёв. Компания попросила взыскать с них 11 с половиной миллионов рублей в качестве компенсации за якобы вытоптанный участниками акции газон, повреждение объектов дорожного хозяйства, скамеек и более тысячи кустов кизильника, альпийской смородины и чубушника.







