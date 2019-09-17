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Журналист российского госагентства задержан в Молдавии по подозрению в причастности к хищению миллиарда долларов

Владимир Новосадюк

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии задержали главного редактора регионального отделения российского государственного информационного агентства и радиостанции "Спутник" Владимира Новосадюка по подозрению в причастности к хищению одного миллиарда долларов. Об этом в ведомстве заявили агентству "Интерфакс", задержание подтвердил работодатель журналиста.

Новосадюк допрашивается сотрудниками агентства, в его доме прошёл обыск, заявил ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии. Издание "Блокнот" без указания источника указывает, что при обыске у журналиста обнаружены свидетельства об оплате молдавскими экспертами возможности комментировать темы в радиоэфире. По данным издания, прокуроры так же получили личный архив Новосадюка, в котором хранились аудио- и видеозаписи, фиксировавшие получение взяток сотрудниками молдавских правоохранительных органов.

В ноябре 2014 года Национальный банк страны выяснил, что три банка республики выплатили в совокупности порядка одного миллиарда долларов незадолго до парламентских выборов. Эта сумма соответствовала примерно 12,5 процентам ВВП Молдавии, которая считается одним из беднейших государств Европы.

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Часть этих денег, настаивало следствие, была выведена в Россию. В 2016 году за причастность к преступлению был осуждён бывший премьер-министр страны Владимир Филат. По этому же делу накануне была снята депутатская неприкосновенность с двух депутатов парламента страны, они были задержаны. Несколько подозреваемых по делу уехали из страны.

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