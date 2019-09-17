Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии задержали главного редактора регионального отделения российского государственного информационного агентства и радиостанции "Спутник" Владимира Новосадюка по подозрению в причастности к хищению одного миллиарда долларов. Об этом в ведомстве заявили агентству "Интерфакс", задержание подтвердил работодатель журналиста.

Новосадюк допрашивается сотрудниками агентства, в его доме прошёл обыск, заявил ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии. Издание "Блокнот" без указания источника указывает, что при обыске у журналиста обнаружены свидетельства об оплате молдавскими экспертами возможности комментировать темы в радиоэфире. По данным издания, прокуроры так же получили личный архив Новосадюка, в котором хранились аудио- и видеозаписи, фиксировавшие получение взяток сотрудниками молдавских правоохранительных органов.

В ноябре 2014 года Национальный банк страны выяснил, что три банка республики выплатили в совокупности порядка одного миллиарда долларов незадолго до парламентских выборов. Эта сумма соответствовала примерно 12,5 процентам ВВП Молдавии, которая считается одним из беднейших государств Европы.

Часть этих денег, настаивало следствие, была выведена в Россию. В 2016 году за причастность к преступлению был осуждён бывший премьер-министр страны Владимир Филат. По этому же делу накануне была снята депутатская неприкосновенность с двух депутатов парламента страны, они были задержаны. Несколько подозреваемых по делу уехали из страны.