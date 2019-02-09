Суд в Лондоне изъял счета сына бывшего премьер-министра Молдавии Владимира Филата Влада Луки на сумму почти 600 тысяч долларов. Это случилось после расследования, проведенного британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на заявление ведомства.

По новому закону о криминальных финансах 22-летний студент был обязан доказать законность происхождения своих денег. Влад Лука Филат переехал в Лондон на учёбу в июле 2016 года, сразу после того, как его отец был приговорён в Молдавии к 9 годам тюрьмы за коррупцию. Владимира Филата обвинили в причастности к хищению почти одного миллиарда долларов из трёх молдавских банков.

Сразу после переезда в Лондон Филат-младший купил себе автомобиль Bentley Bentayga за 250 тысяч долларов, арендовал за 500 тысяч долларов пентхаус в одном из самых дорогих районов города и внёс на счёт около 120 тысяч долларов наличными, пишет The Guardian. В мае 2018 года деньги Влада Луки были заморожены на счету по новому закону о криминальных финансах. 7 февраля суд изъял деньги студента, заявив, что по совокупности доказательств эти средства были приобретены незаконным путём отцом Влада Луки.

Владимир Филат отрицает причастность к коррупции и заявляет, что за его арестом стоит политическая подоплёка. В конце февраля в Молдавии запланированы парламентские выборы, в местной прессе появились предположения, что дело об изъятии активов Влада Луки Филата могло быть связано с предвыборной кампанией, пишет Молдавская служба Радио Свобода. Союзники бывшего премьер-министра участвуют в выборах. В официальном ответе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, направленном в адрес службы, говорится, что служба не может назначать дату судебных заседаний. Там отрицают связь дела с попытками вмешательства в выборы.

С 2018 года в Великобритании действует закон о криминальных финансах. Он расширяет возможности местных правоохранительных органов проверять законность происхождения капиталов живущих в стране людей. После инцидента в Солсбери сообщалось о возможном применении закона к российским бизнесменам и чиновникам, живущим в Великобритании.