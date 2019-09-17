Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой опротестовать приговор одному из фигурантов "московского дела" Павлу Устинову. Накануне актёр был осуждён за участие в акции протеста в столице. В его поддержку начался флешмоб российских артистов, о деле проинформирован президент Владимир Путин.

Копию обращения к Чайке Шаргунов выложил в своём фейсбуке. В документе отмечается, что Устинов, приговорённый к 3,5 годам колонии за насилие в отношении представителя власти, предоставил многочисленные видеозаписи, на которых видно, что он был задержан без сопротивления сотрудникам ОМОНа.

"Всё это "московское дело" калечит судьбы", — написал депутат от КПРФ в социальных сетях. — "Надо, конечно, вытаскивать людей".

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Подозреваемыми по ним проходили 16 человек, позднее дела против некоторых из них закрыли. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как массовые беспорядки и применение насилия, на акциях в Москве не происходило.