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Лицом к событию

Жить как в Европе?

Владимир Рыжков

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Не так давно Владимир Путин объявил, что "либеральная идея окончательно изжила себя". Словно в ответ президенту России Фонд Фридриха Наумана, экспертная группа "Европейский диалог" и фонд "Либеральная миссия" выпустили исследование "Либерализм в XXI веке. Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы".

Что мешает создать России свободную социальную либеральную демократию как в Западной Европе? Препятствие ли к прогрессу историческая "колея" или так называемое «нефтяное проклятие»? Каковы реальные, а не выдуманные путинской пропагандой, проблемы Запада? Чему учит проклинаемый с гостелерадио опыт Украины? Обсуждают политик и историк Владимир Рыжков и экономист Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 17 сентября в 19:05

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