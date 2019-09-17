Архангельский экоактивист покинул Россию из-за уголовного дела 

Архангельский экоактивист Андрей Христофоров (известный по прозвищу Древарх Просветлённый) покинул Россию. Поводом для этого стало уголовное дело о применении неопасного для жизни насилия к сотруднику полиции, сообщает "Новая газета".

В конце августа Христофорову предъявили обвинение в нападении на полицейского. Сам активист, который является инвалидом 2-й группы, настаивает, что сотрудник правоохранительных органов первым напал на него с электрошокером.

Христофоров 25 лет занимается политическим активизмом. Активист поддерживает протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес, а также антимусорные выступления в Подмосковье. На Шиесе ему поставили символический памятник в виде фигуры ангела, который активист называет "своим двойником".

Ранее сообщалось, что экоактивисты, дежурящие у станции Шиес, заявили о создании коммуны, цель которой – сохранить природную среду этого места. Противники мусорного полигона установили основные правила: решения принимаются большинством голосов, у коммуны не будет иерархической структуры, ее обитатели ведут экологичный образ жизни.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон для долговременного хранения твёрдых бытовых отходов из Москвы. Жители области считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Больше года архангельские активисты в Шиесе проводят акции и митинги в защиту поселка от мусорного полигона.