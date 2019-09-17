Белоруссия и США вернули своих послов в Вашингтон и Минск

США и Белоруссия решили восстановить свои дипломатические представительства в Минске и Вашингтоне на уровне послов. 17 сентября об этом объявлено в Минске после встречи заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.



Дэвид Хэйл заявил, что в Вашингтоне внимательно относятся к угрозам безопасности, существующим в регионе, и поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.

В январе 2019 года Белоруссия уведомила США о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске. Журнал Foreign Policy тогда назвал это решение "дипломатическим прорывом". Период охлаждения между двумя государствами начался в марте 2008 года, когда под давлением властей Белоруссии дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Тогда же уровень дипломатических представительств обоих государств был снижен до временных поверенных вместо послов. Так Минск отреагировал на экономические санкции Вашингтона, введённые за нарушение прав человека в республике, сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Это привело к многочисленным ограничениям в сотрудничестве между двумя странами.