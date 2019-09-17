Осуждённому Константину Котову назначили 10 суток ареста

Суд в Москве назначил 10 суток административного ареста активисту Константину Котову, осуждённому ранее на четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "МБХ медиа".

Протокол на Котова был составлен якобы ещё в январе из-за акции с активистами "бессрочного протеста". Тогда они развернули на Тверской улице Москвы баннер с надписью "За свободу собраний".

Константин Котов – московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам, которые более 9 месяцев провели в московском СИЗО, и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа. Этот эпизод также лёг в основу заведённого на него уголовного дела.