Руководители СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева и издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов подали жалобу генеральному прокурору России Юрию Чайке на приговор актёру Павлу Устинову. Текст жалобы в своем телеграм-канале опубликовал Венедиктов.

В жалобе говорится, что приговор Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за якобы насилие над полицейским на акции протеста в Москве, является незаконным и необоснованным, поскольку судья отказался изучить видеозаписи, доказывающие невиновность Устинова. В документе утверждается, что 3 августа этого года фотокорреспонденты "Новой газеты" и журналисты "Дождя" были свидетелями задержания Устинова. Они успели снять задержание на видео. Защита Установа предоставила суду видеозаписи, однако судья отказался приобщить их к делу.

Подобный отказ должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции, считают авторы жалобы. По мнению Венедиктова, Синдеевой и Муратова, Тверской суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона, в частности - принципа состязательности сторон. Подать апелляцию может не только гособвинитель, но и вышестоящий прокурор, напоминают они, обращаясь к Юрию Чайке.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа на Пушкинской площади в Москве. При задержании Устинов, как утверждает следствие, сопротивлялся и вывихнул сотруднику полиции плечо. Вину Устинов не признал. По его словам, в акции он не участвовал, а ждал у метро друга.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал Устинова политзаключенным и призвал к его освобождению..

Российские актеры, режиссёры и общественные деятели запустили в социальных сетях акцию в поддержку Устинова. Они называют приговор "полностью сфабрикованным", "произволом и самосудом" и требуют освободить Павла Устинова.

В поддержку Павла Устинова выступил и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. "Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", — написал он в инстаграме. "Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания", — отметил он.

Петицию с требованием освободить актера подписали более 80 тысяч человек. Она опубликована на сайте Change.org.