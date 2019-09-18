Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы в вечерний прайм-тайм "Первого канала" прокомментировал приговор актёру Павлу Устинову, задержанному на акции протеста 3 августа в Москве и получившему после этого 3,5 года колонии.

Ургант отметил, что приговор Устинову вызвал "сильный общественный резонанс". Устинова обвинили в том, что сотрудник ОМОНа получил вывих плеча при его задержании. "Это, надо сказать, он легко отделался, – сыронизировал Ургант. – Как он живой вообще ушёл оттуда?"

Ургант рассказал зрителям о флешмобе актёров в поддержку Устинова. "Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры ну вот просто таким вот образом привлекать внимание прежде всего к себе в поисках дешевой популярности или работающая как часы вот уже лет сто московская судебная система могла дать свой первый сбой?" – спросил ведущий, после этого в программе прозвучал закадровый смех.

В поддержку Устинова выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. "Ситуация, в которой оказался Устинов, – вопиющая несправедливость", – написал он в своём инстаграме в среду, 18 сентября. "Это невозможно игнорировать или промолчать". ​"Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть <...> приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова", – написал он.

Телеведущий канала "Россия" Владимир Соловьёв предложил в своём твиттере оплатить Устинову нового адвоката. "Хайп – это прекрасно, Павлу Устинову кто будет помогать?" – спросил он.

Глава канала RT Маргарита Симоньян заявила, что в деле Устинова общество увидело разрушающую государство несправедливость. Об этом она написала в своём телеграм-канале. "Если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо". В качестве примера решения такого вопроса она привела закрытое уголовное дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвинённого в распространении наркотиков (никто из сотрудников полиции, сфальсифицировавших уголовное дело, до сих пор не наказан. – РС).

В поддержку Устинова и других заключённых по "московскому делу" высказались в открытом письме около 40 священников Русской, Белорусской и Украинской православной церкви (МП), просьбу закрыть уголовное дело подписали руководители нескольких крупных СМИ, депутат Государственной думы, в поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили учителя.

Новость дополняется