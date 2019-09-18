Названо имя полицейского, сломавшего ногу дизайнеру в центре Москвы

В редакции издания "Медуза" утверждают, что опознали полицейского, сломавшего ногу дизайнеру Константину Коновалову во время задержания в центре Москвы. По данным СМИ, это командир отделения 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлёв.
К такому выводу в "Медузе" пришли, изучив социальные сети, фотографию задержания Коновалова, а также свидетельства активистов, участвовавших в тот день в акции оппозиции. Также Журавлёва опознал расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
СМИ отмечает, что полицейский неоднократно участвовал в силовых операциях против оппозиционеров: например, именно он 31 июля задержал лидера незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова, после чего тот был арестован на 30 суток. По данным издания "Медиазона", Журавлёв участвовал в суде над Световым в качестве свидетеля и дал показания против него.
- 27 июля, за три часа до начала акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, на Тверской улице в Москве полиция задержала дизайнера Константина Коновалова, совершавшего утреннюю пробежку. Его положили на бордюр, а один из полицейских встал Коновалову на лодыжку. Вечером того же дня дизайнера госпитализировали с диагнозом "закрытый внутрисуставный перелом правой большеберцовой кости".
- Позже Коновалов обратился в Следственный комитет с заявлением на сотрудников полиции, но ему было отказано в возбуждении дела: в ведомстве посчитали действия полицейских правомерными.
- Несмотря на то что Коновалов не был участником акции протеста, 17 сентября Савеловский суд Москвы назначил ему штраф в 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Сам обвиняемый не смог присутствовать на судебном заседании, так как лежал в больнице.
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