Названо имя полицейского, сломавшего ногу дизайнеру в центре Москвы

В редакции издания "Медуза" утверждают, что опознали полицейского, сломавшего ногу дизайнеру Константину Коновалову во время задержания в центре Москвы. По данным СМИ, это командир отделения 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлёв.

К такому выводу в "Медузе" пришли, изучив социальные сети, фотографию задержания Коновалова, а также свидетельства активистов, участвовавших в тот день в акции оппозиции. Также Журавлёва опознал расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

СМИ отмечает, что полицейский неоднократно участвовал в силовых операциях против оппозиционеров: например, именно он 31 июля задержал лидера незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова, после чего тот был арестован на 30 суток. По данным издания "Медиазона", Журавлёв участвовал в суде над Световым в качестве свидетеля и дал показания против него.

27 июля, за три часа до начала акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, на Тверской улице в Москве полиция задержала дизайнера Константина Коновалова, совершавшего утреннюю пробежку. Его положили на бордюр, а один из полицейских встал Коновалову на лодыжку. Вечером того же дня дизайнера госпитализировали с диагнозом "закрытый внутрисуставный перелом правой большеберцовой кости".