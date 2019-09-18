Врачи прогнозируют резкий рост смертности от рака в России

В ближайшие два-три года смертность от онкологических заболеваний в России может вырасти на 20-30%, заявил в интервью "Известиям" директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, доктор медицинских наук Алексей Масчан.

По его словам, ситуация с обеспечением лекарствами больных лимфобластным и миелобластным лейкозами близка к катастрофической, причём речь идёт не только о дорогостоящих препаратах, применяемых в сопроводительной терапии, но и о "простейших средствах".

"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для пациентов", – рассказал Масчан, отметив, что на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях препараты, и медики зачастую не знают, чем лечат больных.

Единственным решением проблемы Масчан видит отмену всех законов, которые мешают западным производителям выходить на российский рынок. Директор Института гематологии заявил, что отечественные фармацевтические компании не могут покрыть всю потребность в препаратах.

В разговоре с Радио Свобода заместитель главного врача одной из столичных онкологических клиник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил сказанное Масчаном. По его словам, в специализирующихся на лечении рака больницах начинает не хватать не только эффективных препаратов, но и качественной аппаратуры. Это связано с отказом государства закупать соответствующую продукцию на Западе.