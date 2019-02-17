Таблетка от рака. Эфир в 21:00

Несмотря на успехи онкологии, генетики, биотехнологии, рак остается одной из самых страшных болезней, подчас не диагнозом, а приговором. Насколько приблизился человек к разгадке этой болезни, сможет ли окончательно победить ее в XXI веке?
Гости эфира: Антон Тихонов, научный директор проекта yRisk, и Антон Гопка, сооснователь АТЕМ Capital. Эфир в 21:00
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