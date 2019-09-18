Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе раскритиковал письмо священников в поддержку обвиняемых по "московскому делу". Он заявил, что в текст письма является политической декларацией, а ими можно только "бороться с властью." Вместо этого священники должны воспитывать верных правосудию судий и честных правоохранителей, — заявил он. Его слова приводит ТАСС.

Накануне более 40 священников Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата обратились с открытым письмом в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу", сейчас письмо подписано 70 священнослужителями. Авторы заявили, что обеспокоены тем, что вынесенные по делу приговоры больше, по их мнению, похожи на запугивание граждан России, чем на справедливые решения.

"Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью", – говорится в тексте. "На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей", — резюмируется в тексте. Подкрепляя свои тезисы, священники используют цитаты из Библии.

Кипшидзе заявил, что считает, что письмо о конкретных подсудимых по резонансному делу в стране, где есть и других несправедливо осужденные, — "это политика, а не печалование". "Им [священникам] должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой", — заявил он.

По его словам, подписав письмо, священники выбрали "лёгкий, но бесполезный путь": "Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката". В качестве полезной меры, он предложил священникам, подписавшим обращение, собрать деньги на адвокатов обвиняемым по "московскому делу".

Сам Кипшидзе не имеет сана и не пострижен в монахи.