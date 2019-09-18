77 общественных деятелей подписали письмо против репрессий в России

Около сотни европейских и американских общественных деятелей подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. Об этом сообщает The Moscow Times
Среди тех, кто поставил подписи под документом британский актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Литвы и Болгарии, а также сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.
"Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность", — говорится в письме.Авторы также призывают всех, кому "небезразлична демократия и права человека", принять меры, чтобы "остановить беззакония, творимые режимом президента Путина".
Подписавшие письмо общественные деятели призывают российские власти прекратить уголовное преследование активистов, участвующих в мирных протестах, а также — привлечь к ответственности полицейских, "неоправданно применяющих силу" на этих акциях.
Ранее в поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили десятки деятелей культуры, священники Русской православной церкви, учителя и избранные депутаты Московской городской думы. Они призвали прекратить политические репрессии в России и закрыть дело о массовых беспорядках, возбужденное Следственным комитетом после акций протеста в Москве.
- По так называемому "московскому делу" были арестованы 16 человек.Шестеро из них уже приговорены в общей сложности к 15 годам лишения свободы за столкновения с полицейскими, которые разгоняли митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Среди них актёр Павел Устинов, которого 16 сентября суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы за якобы вывихнутое сотруднику Росгвардии плечо.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.
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