77 общественных деятелей подписали письмо против репрессий в России

Около сотни европейских и американских общественных деятелей подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. Об этом сообщает The Moscow Times

Среди тех, кто поставил подписи под документом британский актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Литвы и Болгарии, а также сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

"Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность", — говорится в письме.Авторы также призывают всех, кому "небезразлична демократия и права человека", принять меры, чтобы "остановить беззакония, творимые режимом президента Путина".

Подписавшие письмо общественные деятели призывают российские власти прекратить уголовное преследование активистов, участвующих в мирных протестах, а также — привлечь к ответственности полицейских, "неоправданно применяющих силу" на этих акциях.

Ранее в поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили десятки деятелей культуры, священники Русской православной церкви, учителя и избранные депутаты Московской городской думы. Они призвали прекратить политические репрессии в России и закрыть дело о массовых беспорядках, возбужденное Следственным комитетом после акций протеста в Москве.