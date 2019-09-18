Пикет у администрации президента в поддержку Устинова: прямой эфир

В Москве у здания администрации президента России проходит массовый пикет в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого по обвинению в применении насилия к представителю власти.
Очевидцы сообщают, что в очереди на пикет стоят больше ста человек, среди них – коллеги Устинова: актёры Александр Паль и Никита Кукушкин, режиссёр Александр Молочников, и другие. Участники акции по очереди встают ко входу в администрацию, держа в руках плакат "Свободу Павлу Устинову".
Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с акции:
Накануне Устинова приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Инцидент, в связи с которым он осуждён, произошёл 3 августа в центре Москвы во время акции оппозиции за честные выборы и против политических репрессий. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления.
Приговор Устинову вызвал общественный резонанс. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.
В среду адвокат осуждённого Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу на приговор. Он также предположил, что общественная поддержка Устинова положительно повлияет на ход дела.
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