Пикет у администрации президента в поддержку Устинова: прямой эфир

В Москве у здания администрации президента России проходит массовый пикет в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Очевидцы сообщают, что в очереди на пикет стоят больше ста человек, среди них – коллеги Устинова: актёры Александр Паль и Никита Кукушкин, режиссёр Александр Молочников, и другие. Участники акции по очереди встают ко входу в администрацию, держа в руках плакат "Свободу Павлу Устинову".

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с акции:

Накануне Устинова приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Инцидент, в связи с которым он осуждён, произошёл 3 августа в центре Москвы во время акции оппозиции за честные выборы и против политических репрессий. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления.

Приговор Устинову вызвал общественный резонанс. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.

В среду адвокат осуждённого Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу на приговор. Он также предположил, что общественная поддержка Устинова положительно повлияет на ход дела.