Студента уральского вуза могут отчислить из-за ЛГБТ-паблика

Студент Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге рассказал, что из-за подписки на группу ЛГБТ-сообщества в соцсети руководство вуза потребовало, чтобы он забрал документы. Об этом пишет eanews.ru.

По словам студента, проректор университета по воспитательной работе Роман Краснов вызвал его к себе и заявил, что он "порочит имя института", что у молодого человека розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что он не гей.

Проректор отправил студента собирать характеристики из школы и с работы, чтобы принять решение, гей он или нет. Из групп, вызвавших скандал, он уже удалился, рассказал молодой человек.

Роман Краснов подтвердил изданию, что, просматривая страницы студентов в социальных сетях, вуз проводит мониторинг "морального облика учащихся". Делается это, по его словам, "по одной простой причине – университет государственный".

В апреле стало известно, что Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") проверит деятельность петербургского активиста Тимура Булатова, который, как утверждается, находит в интернете аккаунты детей, которые состоят в группах на тему защиты прав ЛГБТ, и отправляет несовершеннолетним владельцам страниц голосовые сообщения с угрозами. Тимур Булатов пишет жалобы директорам школ, где учатся дети, которых гомофоб причисляет к ЛГБТ-сообществу. На странице его группы в социальной сети "ВКонтакте" указывается, что все так называемые "общественные действия" он проводит в непосредственном взаимодействии с правоохранительными органами.